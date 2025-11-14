Epstein l-ar fi consiliat pe Steve Bannon în campania pro-Trump din 2018

Jeffrey Epstein a acționat ca un consilier din umbră pentru fostul oficial al administrației Trump și influencer Maga Steve Bannon în timpul unei campanii media din august 2018 menite să-l apere pe Trump și agenda acestuia, dar și să promoveze proiectele media ale lui Bannon.

Mesaje text publicate miercuri de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților detaliază un schimb de șase zile între cei doi, din perioada 17-23 august, și îl arată pe Epstein oferindu-i lui Bannon indicații pentru aparițiile TV și mesajele politice.

O parte a conversației provine dintr-un cont iMessage asociat cu o adresă de email a lui Epstein, iar numele interlocutorului lui Epstein este redactat în documentele publicate. Totuși, indicii contextuale – inclusiv referiri la apariții la Fox News, concedierea lui Bannon din august 2017 din administrația Trump și munca lui la documentarul Trump @War – arată clar că celălalt participant este Bannon, relatează The Guardian.

Nu se știe dacă materialul publicat este extras dintr-o conversație mai lungă. Bannon nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii din partea Guardian. Când Elon Musk a spus la începutul acestui an că „Bannon este în dosarele Epstein”, Bannon a declarat pentru The Independent că vrea un anchetator special care să analizeze „toate” documentele Epstein.

Ce au vorbit Epstein și Bannon

Conversația începe cu Epstein oferindu-i feedback imediat pe marginea unei apariții TV live a lui Bannon. Platforma nu este menționată în conversație, dar arhivele YouTube arată că pe 17 august Bannon a fost intervievat de Ari Melber la MSNBC.

„Cum a mers?”, a întrebat Epstein imediat după încheierea interviului. Epstein părea să urmărească emisiunea în direct, spunându-i lui Bannon: „Am plecat mai devreme ca să pot ateriza la timp să o urmăresc. Totul bine?”

Bannon a răspuns: „Au mers o oră în loc de 30 de minute — vor difuza toată ora pe mai multe platforme.” Epstein i-a replicat: „Bravo, băiete”.

Epstein i-a oferit apoi feedback mai elaborat privind prestația și apariția sa, scriind: „Ultimele zece minute, mai mult adevăratul tu”, urmat de sfaturi detaliate legate de prezentare: „Privirea ta e cea mai importantă, așa că trebuie să urmărești reluarea. Pentru el, cadru peste umăr, pentru tine 3/4. ?? Iluminare… prea intensă pentru tine… scaunele? prea restrictive pentru tine.”

Epstein s-a implicat activ

Epstein s-a implicat activ în dezvoltarea punctelor de discuție pentru aparițiile media ale lui Bannon din acea perioadă, în special legate de politica economică. Mesajele îl arată pe Epstein elaborând răspunsuri detaliate la criticile privind reducerile de taxe ale lui Trump.

„Putem discuta răspunsul la criticile față de reducerea taxelor. Procentele alea de 83% pentru cei bogați sunt înșelătoare. Cash back. Fondurile de pensii sunt în creștere”, a scris Epstein, adăugând: „Corporațiile nu sunt oameni. A acorda reduceri corporațiilor este perceput ca un cadou pentru altcineva. Inflația salarială nu poate fi primul obiectiv, ci banii suplimentari din sistem. Mai întâi merg către angajarea de personal nou, abia apoi pot crește salariile.”

Epstein s-a plâns lui Bannon și de faptul că oamenii se întorceau împotriva lui în contextul unui scandal în evoluție privind activitățile sale anterioare și tratamentul favorabil primit din partea procurorilor federali.

Epstein a făcut referire la mai multe figuri MAGA

Pe 22 august, a scris: „Doar ca informare, este un tip, complet nebun, ieșit din închisoare după 20 de ani, care a trimis scrisori despre mine tuturor agențiilor, mă urmărește etc. Vrea un miliard de dolari. Fără amenințare reală, doar încă o bătaie de cap.” A adăugat: „Steven Hoffenberg. A cumpărat New York Daily News cu 1 dolar. Etc.”

Steven Hoffenberg a fost închis în 1998 pentru rolul său într-o schemă Ponzi de 500 milioane de dolari – una dintre cele mai mari din istoria SUA. Potrivit afirmațiilor lui Hoffenberg și unor documente legale, Epstein a fost implicat în schemă. În august 2022, Hoffenberg a fost găsit mort în apartamentul său din Connecticut, la vârsta de 77 de ani.

Mesajele dezvăluie și discuții între Bannon și Epstein despre figuri din lumea Maga, inclusiv Peter Thiel și Anthony Scaramucci, fostul director de comunicare al lui Trump cu mandat scurt. Pe 18 august, Epstein a scris: „Mesaj: Mă întorc miercuri. (Thiel vine).”

Trei zile mai târziu, i-a prezentat lui Bannon o listă de „priorități”: „1. Peter Thiel în oraș… 4. «The Mooch» (Scaramucci), care (încă în contact cu Ivanka), m-a abordat și m-a întrebat cum poate să reia legătura cu tine. ?? L-am întâlnit o singură dată. Ciudat.”

Întâlniri pe ascuns

În altă parte, cei doi par să încerce să-și ascundă colaborarea de ochii lumii.

Pe 23 august, Epstein a scris: „Apropo, sunt în New York în seara asta până sâmbătă, dacă vrei să ne vedem pe furiș sau la micul dejun mâine dimineață, dacă preferi.”

Bannon a răspuns: „Ai acces pe altundeva decât pe ușa din față — au supraveghere 24/7 asupra ta.”

Epstein a replicat: „Pot veni eu la tine dacă e mai bine.” A adăugat: „Mesaj: separat de executorul judecătoresc care a trecut ieri sau de portarul de dimineață de alături. Vreo idee cine ar fi?”

Bannon a răspuns: „Nu știu, dar sunt oameni serioși, costă mulți bani.”

Epstein a continuat: „Ne putem vedea la 301 East 66, dacă preferi. Îți trimit numărul apartamentului.” Epstein deținea un apartament pe East 66th Street în Manhattan.

Bannon a răspuns: „Nu-mi place Regency, e complet împânzit de microfoane.”

Într-o serie de mesaje, Epstein a încercat să-i îndeplinească dorința de discreție lui Bannon, scriind: „Există și o intrare din spate pe 67, dacă preferi”; „Super securizat”; „Poate veni cineva să te ia și să te bage înăuntru.”

Bannon, aparent mulțumit, a răspuns: „Stabilește doar ora. Voi fi acolo după 4:30.”