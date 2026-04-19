Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul în Pakistan, după ce prima rundă a eșuat: „Oferim un acord foarte echitabil și rezonabil”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică faptul că o delegație americană va ajunge luni, 20 aprilie, la Islamabad pentru a relua negocierile cu Iranul.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump nu a precizat ce oficiali vor fi trimiși de SUA la o a doua rundă de discuții față în față cu negociatorii iranieni la Islamabad. Discuțiile de weekendul trecut, la care delegația americană a fost condusă de vicepreședintele JD Vance, s-au încheiat fără a se ajunge la un acord.

În același timp, liderul american a lansat noi amenințări la adresa Teheranului, avertizând că Statele Unite ar putea distruge infrastructura energetică și de transport a Iranului dacă discuțiile eșuează.

„Oferim un acord foarte echitabil și rezonabil. Sper să-l accepte, pentru că, dacă nu, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a transmis Trump ceva mai devreme.

Prima rundă de negocieri, desfășurată recent la Islamabad, s-a încheiat fără un acord concret, iar perspectivele unei soluții rapide rămân incerte. Conflictul dintre SUA, Iran și aliații acestora a escaladat la finalul lunii februarie, iar armistițiul actual urmează să expire miercuri, 22 aprilie.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic

Unul dintre principalele puncte de dispută rămâne redeschiderea Strâmtorii Ormuz, esențială pentru transportul global de petrol.

Deși Iranul a anunțat inițial că va redeschide ruta maritimă, decizia a fost retrasă după ce Trump a declarat că blocada navală asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord de pace.

Măsuri stricte de securitate în Islamabad

Înaintea reluării negocierilor, autoritățile pakistaneze au instituit măsuri sporite de securitate în Islamabad și în orașul vecin Rawalpindi.

Accesul pe mai multe artere a fost restricționat, iar în apropierea hotelurilor unde au loc discuțiile au fost amplasate baricade, sârmă ghimpată și puncte de control.