Trump amenință Iranul și spune că nu mai este „băiatul bun”: „Vom distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod”

Donald Trump a lansat o nouă amenințare la adresa Iranului, acuzând Teheranul că a încălcat armistițiul prin deschiderea focului asupra unor nave europene în Strâmtoarea Ormuz.

Trump a susținut că forțele iraniene ar fi tras asupra unei nave franceze și a unui cargou britanic, catalogând incidentul drept „o încălcare totală” a armistițiului de două săptămâni convenit pe 8 aprilie 2026.

Trump a avertizat că, în cazul în care Iranul refuză viitorul acord de pace, Statele Unite ar putea lansa atacuri masive asupra infrastructurii țării.

„Iranul a anunțat recent că va închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, deoarece BLOCADA noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să știe, și ei sunt cei care pierd din cauza închiderii strâmtorii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea mereu să fie „tipul dur”!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Le oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a transmis acesta, adăugând că „este timpul ca mașinăria de ucis a Iranului să se oprească. GATA CU BĂIATUL BUN! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani”, a completat președintele american.

Armistițiul dintre SUA și Iran urmează să expire în zilele următoare, iar negocieri mediate de Pakistan sunt programate să continue la Islamabad.

Iranul își menține poziția

Autoritățile iraniene au anunțat că vor continua să restricționeze traficul prin Strâmtoarea Ormuz atât timp cât blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a declarat că este „imposibil” ca alte nave să tranziteze zona în condițiile în care Iranul nu poate face același lucru, criticând blocada americană drept o decizie „naivă”.

Impact global și risc de escaladare

Situația din Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol, a determinat deja nave comerciale să evite zona, deoarece mai multe incidente armate au fost raportate.

Blocajul ridică riscuri majore pentru economia globală și ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului, început la finalul lunii februarie în contextul tensiunilor legate de programul nuclear iranian.