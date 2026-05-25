Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Donald Trump, motiv de controverse în Sectorul 4. Acuzații de „vot fraudat” după anunțul lui Băluță cu privire la numele noului parc

Decizia ca extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 să poarte numele „Donald Trump” a stârnit un val de reacții și acuzații de fraudă online, după ce primarul Daniel Băluță a anunțat rezultatele unui vot public la care ar fi participat peste 116.000 de persoane.

Noul parc va primi numele lui Donald Trump. FOTO: FB/Daniel Băluţă

Anunțul făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, potrivit căruia noua zonă a Parcului Tudor Arghezi va purta numele actualului președinte american, Donald Trump, a provocat un val de nemulțumiri în mediul online, unde numeroși bucureșteni contestă rezultatul votului și pun sub semnul întrebării corectitudinea procedurii.

Edilul a transmis, printr-un mesaj publicat luni pe Facebook, că peste 116.000 de persoane au participat în ultimele zile la consultarea online organizată pentru alegerea numelui extinderii parcului și al patinoarului Berceni Arena.

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena. Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea «Donald Trump», iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial”, a anunțat Daniel Băluță pe Facebook.

În timp ce numele fostului mare jucător de hochei Doru Tureanu pentru patinoarul Berceni Arena nu a generat controverse, alegerea lui Donald Trump pentru noul parc a aprins imediat spiritele.

Acuzații de vot trucat

Ideea fusese lansată încă din 7 aprilie, când Daniel Băluță propusese ca spațiul verde să poarte numele liderului de la Casa Albă, invocând relația strategică dintre România și Statele Unite și aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. După criticile apărute în spațiul public, Primăria Sectorului 4 a decis însă ca denumirea să fie stabilită prin vot direct al cetățenilor.

Primarul Sectorului 4 s-a întâlnit cu trimisul special al SUA: Metrou și Planșeul Unirii pe agenda discuțiilor

Platforma online de vot a fost lansată pe 19 mai, iar edilul i-a îndemnat pe locuitori să participe și să distribuie linkul pentru a atrage cât mai mulți votanți. Totuși, imediat după anunțarea rezultatului, rețelele sociale au fost inundate de acuzații privind posibile manipulări sau voturi nevalidate.

Pe Reddit, mai mulți utilizatori au susținut că dinamica votului s-ar fi schimbat brusc în ultimele zile ale consultării, alimentând suspiciuni privind eventuale intervenții externe sau utilizarea unor conturi false, întrucât propunerea ca parcul să se numească Maia Sandu conducea datașat.  

Captură de ecran 2026 05 19 145829 png

* „Trebuie să fii de la prost la foarte prost să crezi că a fost ceva corect. Acum 2 zile Maia avea 90% din voturi, mii de voturi în plus.Ce idiot ar putea crede vreodată așa mârșăvenie? Primarul Sectorului 4 a precizat că în zilele următoare vor fi făcute demersurile necesare pentru implementarea deciziei.”

* „Atât variantele Maia Sandu cât şi Donald Trump sunt demne de ceva skit de comedie. Până să ajungi la oricare dintre ei, ai o ditamai lista de români care au făcut istorie sau personalităţi străine care au ajutat magistral România într-o formă sau alta. Sau diverse locuri care au însemnătate pentru România.”

* „Aud de la prieteni din S4 ca Donald Duck a sărit deodată în voturi. Aşa a fost? Să fi fost foul play?”

* „Vineri erau 14k voturi în total, sâmbată la ora 17 erau 28k, la 22 erau 45k, iar duminică pe la 13 erau 70k. Obama era până sâmbată seara la 3%, iar apoi a sărit la 26% după «mentenanţa» de sâmbată seara, când a fost site-ul inaccesibil şi s-a băgat opţiunea de confirmare a mail-ului.”

* „Trebuia să ştiţi cine iese de când i-aţi văzut numele în listă. Vrăjeala cu votul a fost ca să poata închide gura lumii. Un gunoi ţară.”

* „Se poate da în judecată să ne arate lista persoanelor?”

* „Clar, trebuie să repetam alegerile până iese cine trebuie.”

* „Nici nu știu ce pot să zic încât să nu ajung pe un watchlist.”

* „Mie mi-ar plăcea să existe un parc in Bucureşti care în semn de prietenie cu America să ia numele actualului preşedinte american. Deci, să se schimbe la 4 ani... Dar un parc mai mare, nu ăsta.”

* „Zi și mie ce democrație e la alegerea unui nume de parc printr-o platformă online cu 0 verificări că votanții sunt reali?”, sunt doar câteva dintre comentariile celor nemulțumiți.


