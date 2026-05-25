Ce i-a spus antrenorul de la Genoa lui Dan Șucu după menținerea în Serie A

Genoa, echipa din Italia patronată de omul de afaceri român Dan Șucu (63 de ani), n-a rupt gura târgului (a ocupat la final locul 16 în Serie A), dar nici n-a dezamăgit (a terminat la mare distanță, de 7 puncte, de locul 18, ocupat de Cremonese, formație care a retrogradat).

Dacă la Rapid se pregătește să-l schimbe pe Costel Gâlcă (54 de ani) cu Daniel Pancu (48 de ani), la Genoa, apele sunt liniștite pe banca tehnică a genovezilor.

Antrenorul Grifonului, Daniele De Rossi (42 de ani), a vorbit la postul Sky Sport după meciul cu Lecce, de duminică (0-1), care a pus punct sezonului. Tehnicianul i-a dat un mesaj patronului.

„Sper că voi rămâne anul viitor, pentru a-mi continua traseul. Și sper că mulți jucători vor rămâne. Cred că este posibil să visezi să faci și mai bine. Ce se întâmplă dacă rămân la Genoa? Sunt legat de Genoa printr-un contract și sunt foarte dornic să rămân”, a spus fostul campion mondial pentru genoaoggi.

În Italia, Inter, Napoli, AS Roma și Como au terminat pe primele patru poziții ale clasamentului, de Liga Campionilor. Formațiile AC Milan și Juventus Torino au prins doar locuri de Liga Europa.