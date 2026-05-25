Luni, 25 Mai 2026
Câți bani le-a luat statul românilor prin „Taxa Temu”. Datele oficiale transmise de ANAF după primele luni de aplicare

Românii au plătit în primele luni ale anului 2026 zeci de milioane de lei pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene, în special prin platforme de tip fast-commerce precum Temu și Shein, în contextul noilor reguli fiscale introduse de statul român pentru gestionarea fluxului tot mai mare de importuri extracomunitare.

Românii au plătit zeci de milioane de lei pentru coletele comandate din afara UE. Foto arhivă

Datele sunt cuprinse într-un răspuns oficial transmis de ANAF la solicitarea „Adevărul”, privind datele declarate lunar de curieri. 

Taxa nouă pentru coletele din afara UE

Mecanismul de taxare a fost introdus prin Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Potrivit legii, furnizorii de servicii poștale au obligația de a declara taxele colectate până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului. În același termen, sumele trebuie virate la bugetul de stat. Măsura vizează în special fluxul tot mai mare de colete extracomunitare, în contextul exploziei comerțului online internațional.

Peste 160 de milioane de lei colectați în trei luni

Conform datelor ANAF, în baza declarațiilor depuse prin formularul D100 – „declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, sumele colectate din taxa logistică au crescut constant în primele luni ale anului 2026.

În ianuarie 2026, sumele declarate și colectate au fost de 48.920.225 lei. În februarie, acestea au urcat la 55.221.100 lei, iar în martie au ajuns la 62.668.475 lei. În toate cazurile, sumele declarate au fost identice cu cele colectate.

Per total, în primul trimestru din 2026, statul a încasat peste 166 de milioane de lei din această taxă aplicată coletelor venite din afara Uniunii Europene.

Milioane de colete procesate într-un singur trimestru

Pe lângă sumele colectate, ANAF a transmis, la solicitarea „Adevărul” și date privind volumul de colete procesate. În total, în perioada ianuarie–martie 2026 au fost declarate și achitate 6.672.392 de colete.

Distribuția lunară arată o creștere constantă: 1.956.809 colete în ianuarie, 2.208.844 în februarie și 2.506.739 în martie.

Cum funcționează noul sistem fiscal

Taxa logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, supranumită Taxa Temu, a fost introdusă pentru a acoperi costurile administrative generate de volumul ridicat de colete mici care intră în România din afara Uniunii Europene.

În practică, fiecare colet presupune procesare logistică, verificări și distribuție, costuri care au fost transferate parțial în acest mecanism fiscal. Măsura se înscrie și într-un trend european mai larg de reglementare a comerțului online extra-UE.

Impactul asupra cumpărătorilor din România

Pentru consumatori, efectul nu apare ca o taxă separată la raft, ci ca o componentă inclusă în costurile de livrare sau în prețul final al produselor comandate online.

Deși produsele de pe platforme precum Temu sau Shein rămân în continuare accesibile, costul total al comenzilor internaționale a crescut ușor, pe fondul introducerii noilor reguli fiscale.

Pentru statul român, taxa logistică a devenit rapid o sursă consistentă de venit, pe fondul exploziei comerțului online internațional. Evoluția din primul trimestru sugerează că, dacă ritmul se menține, veniturile anuale ar putea depăși semnificativ nivelul actual.

Datele transmise de ANAF arată nu doar un impact fiscal, ci și o schimbare structurală în comportamentul de consum al românilor, tot mai orientați către achiziții directe din afara Uniunii Europene.

