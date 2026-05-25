Femeie găsită înjunghiată în apartamentul său din Iași. Ce le-a spus apropiaților înainte de crimă

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită moartă, luni, 25 mai, în apartamentul său de pe strada Plăieșilor din Iași. Victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate, iar anchetatorii au deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele crimei.

Echipajele SMURD au intervenit după un apel la 112, însă femeia nu a mai putut fi salvată.

„SMURD a intervenit la o femeie de 69 de ani care a suferit mai multe plăgi înjunghiate. Decesul a fost instalat, fără indicație de intervenție chirurgicală”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, potrivit Ziarul de Iași.

Potrivit primelor informații, femeia le-ar fi spus apropiaților că urma să plece la rudele sale de la țară. Înainte de plecare, aceasta a rugat o prietenă să aibă grijă de pisica rămasă în apartament.

Prietena victimei le-a declarat anchetatorilor că a încercat să o contacteze atât duminică, cât și luni dimineață, însă fără succes. Îngrijorată, femeia a mers la apartament, unde avea cheie, și a găsit victima în locuință, alertând imediat autoritățile prin apel la 112.

Medicii ajunși la fața locului nu au observat inițial semne evidente ale unui atac violent. Victima era căzută cu fața la podea, iar în apartament existau urme de sânge. După ce au întors trupul femeii, au descoperit plăgile înjunghiate.

Criminaliștii au început cercetările la fața locului și încearcă să stabilească cine este autorul crimei și în ce condiții s-a produs tragedia.