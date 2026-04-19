Cum s-a redeschis și închis Strâmtoarea Ormuz în doar 24 de ore. SUA și Iranul, departe de un acord

Situația din Strâmtoarea Ormuz s-a schimbat dramatic în doar 24 de ore, după ce speranțele privind reluarea traficului maritim au fost rapid spulberate de noi evoluții în relația tensionată dintre Statele Unite și Iran, relatează CNN.

Vineri, președintele american Donald Trump a salutat entuziast anunțul Teheranului potrivit căruia strâmtoarea este „în totalitate deschisă și pregătită pentru trafic” nerestricționat. Declarația a venit după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, sugerase pe platforma X că tranzitul va fi reluat, menționând totodată că Iranul va coordona rutele de navigație. Reacția piețelor a fost imediată: prețul petrolului a scăzut cu 10% în câteva ore. Ulterior însă, agenția semi-oficială iraniană Tasnim l-a criticat pe Araghchi pentru că ar fi creat „ambiguități” privind condițiile și mecanismele de tranzit.

Între timp, Trump a anunțat că blocada americană asupra porturilor iraniene va continua „în forță” până la finalizarea unui acord cu Teheranul.

După numai 24 de ore, Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) a anunțat că a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz, invocând continuitatea blocadei americane.

„Apropierea de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul, iar orice navă care încalcă acest lucru va fi țintită”, a transmis IRGC.

Sâmbătă, armata iraniană a reiterat că tranzitul navelor comerciale va rămâne strict limitat atât timp cât blocada SUA continuă. Pentru a întări acest mesaj, două nave au fost atacate la aproximativ 20 de mile de coasta Omanului, primul incident fiind atribuit ambarcațiunilor iraniene, potrivit căpitanului unui petrolier.

O declarație rară atribuită liderului suprem Mojtaba Khamenei a avertizat că marina iraniană este pregătită „să-i facă pe inamici să simtă gustul amar al unor noi înfrângeri”. Khamenei nu a mai fost văzut în public de șase săptămâni, de când a fost desemnat succesorul tatălui său.

Deși Trump a insistat sâmbătă că negocierile cu Iranul decurg bine, acesta a subliniat că SUA nu vor ceda „șantajului”. La rândul său, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că analizează „noi propuneri” venite din partea Washingtonului, fără a oferi încă un răspuns.

Pe lângă disputa privind navigația prin strâmtoare, cele două părți rămân profund divizate în privința programului nuclear iranian, în special în ceea ce privește predarea și eliminarea uraniului puternic îmbogățit.

Armistițiul actual expiră în trei zile, pe 21 aprilie, iar Trump a declarat că nu este sigur dacă acesta va fi prelungit. „Poate nu îl voi prelungi, iar atunci vom avea blocadă și, din păcate, va trebui să reluăm bombardamentele”, a spus el.

Semnalele din Iran indică o poziție nedeschisă unui compromis. Generalul Mohammed Naqdi a declarat că, în cazul reluării conflictului, Iranul este pregătit să folosească rachete care vor fi produse în mai 2026 și chiar să oprească producția de petrol, subliniind că până acum a evitat să acționeze pentru perturbarea pieței globale.

Surse iraniene citate de CNN sugerează că o nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în săptămâna următoare, însă SUA nu au confirmat oficial acest lucru. În același timp, la Washington, oficiali de rang înalt, inclusiv secretarul Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe și șeful Statului Major, au fost văzuți sosind sâmbătă la Casa Albă, semn că discuțiile continuă intens în culise.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat într-un discurs televizat că s-au înregistrat „progrese” în discuțiile cu Washingtonul, însă „există încă multe lacune și puncte fundamentale nerezolvate”, relatează AFP.

„Suntem încă departe de discuția finală”, a spus Ghalibaf, unul dintre negociatorii Teheranului în discuțiile privind încheierea războiului declanșat de Israel și SUA împotriva Iranului.

El a avertizat că, în cazul în care blocada americană nu este ridicată, traficul prin strâmtoare va fi „cu siguranță limitat”.

Negocierile recente, inclusiv discuțiile de la nivel înalt din Pakistan, nu au dus la un acord, iar medierea continuă prin intermediul Egiptului și Pakistanului. Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a declarat că există speranțe pentru un acord final „în următoarele zile”.

Un armistițiu fragil

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că au loc „conversații foarte bune” cu Iranul, dar a avertizat Teheranul să nu încerce să „șantajeze” Statele Unite.

„Avem discuții foarte bune în desfășurare”, a declarat Trump, adăugând că Washingtonul „își menține o poziție fermă”.

Câteva petroliere și nave încărcate gaz au trecut prin strâmtoare după redeschiderea temporară, însă multe s-au întors din drum, iar traficul maritim a scăzut semnificativ.

Au fost raportate mai multe incidente:

- Gardienii Revoluției au tras asupra unei nave în zonă, potrivit unei agenții britanice de securitate maritimă;

- O navă de croazieră goală ar fi fost amenințată cu distrugerea;

- O altă navă a fost lovită de un proiectil necunoscut, provocând daune containerelor, fără a provoca un incendiu.