Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul armistițiului din regiune. Tensiunile rămân, însă, ridicate

Iranul a anunțat oficial redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială, într-un context regional extrem de fragil, marcat de armistițiul temporar dintre Israel și Liban.

Ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghchi, a declarat că, în baza acordului de încetare a focului, traficul maritim prin această rută strategică este reluat pe durata armistițiului. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj pe rețeaua X.

Potrivit oficialului iranian, toate navele comerciale pot tranzita Strâmtoarea Ormuz pe un traseu stabilit în prealabil, decizia fiind coordonată cu autoritățile maritime ale Republicii Islamice.

Armistițiu fragil și speranțe de dialog

Decizia vine la scurt timp după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat un armistițiu de zece zile între Israel și Liban, intrat în vigoare pe 16 aprilie. Inițiativa este văzută drept un pas important pentru reducerea tensiunilor și relansarea dialogului diplomatic între Washington și Teheran.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că o nouă rundă de negocieri între SUA și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă detensionare a conflictului.

Trump salută anunțul

Preşedintele american Donald Trump a salutat imdiat anunţul redeschiderii strâmtorii, un punct-cheie în negocieri între Washington şi Teheran în vederea opririi Războiului din Iran.

”Iranul tocmai a a anunţat că strâmtoarea Iran este deschisă în întregime şi pregătită de o traversare completă. mulţumesc”, scrie pe platforma Truth Social, cu majuscule, şeful statului american.

Agenţia iraniană de stat de presă Mizan a dezminţit vineri, anterior, orice acord cu Statele Unite cu privire la uraniu.

Donald Trump a declarat joi presei, în faţa casei Albe, la Washington, că Iranul a acceptat ”să ne predea praful nuclear”.

Nicio negociere cu privire la un ”transfer al urnaiului îmbogăţit al Iranului către Statele Unite nu a avut nicodată loc şi nici nu există, bineînţeles, niciun acord în acest subiect”, scrie Mizan citând surse.

Amenințări din partea Hezbollah și a Gărzilor Revoluționare

În ciuda acestor semnale, situația rămâne volatilă. Mișcarea Hezbollah, susținută de Iran, a transmis că își menține forțele în stare de alertă, avertizând că va reacționa în cazul unei eventuale încălcări a armistițiului de către Israel.

Mesajul a fost întărit de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, care a declarat că este pregătit să răspundă „cu forță devastatoare” oricărei agresiuni din partea Statelor Unite sau a Israelului.

Israelul nu exclude reluarea operațiunilor

De partea cealaltă, Israelul transmite că nu intenționează să renunțe la pozițiile militare câștigate în sudul Libanului. Ministrul Apărării, Israel Katz, a afirmat că armata israeliană va continua să controleze teritoriile ocupate și să acționeze împotriva infrastructurii considerate a aparține Hezbollah.

Oficialul a precizat că obiectivul strategic — dezarmarea grupării — nu a fost încă atins, iar sudul Libanului nu este, în opinia sa, demilitarizat. În aceste condiții, Israelul nu exclude reluarea operațiunilor militare după expirarea armistițiului, dacă soluțiile diplomatice nu vor da rezultate.

Un echilibru precar

Deși Teheranul a salutat oficial încetarea focului, declarațiile beligerante din partea actorilor implicați arată că armistițiul rămâne unul extrem de fragil. Evoluțiile din teren sugerează că regiunea se află în continuare pe marginea unei noi escaladări.