Trump anunță noi negocieri cu Iranul. „Desigur că nu vor să fie atacaţi”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că luni, 3 august, vor începe noi negocieri cu Iranul, după ce a afirmat că a amânat un atac alături de Israel împotriva țării.

„Desigur că nu vor să fie atacaţi. Cunoşteau amploarea acestui atac, deoarece îl vedeau cum prinde contur (...) Ceea ce facem acum este să discutăm cu ei în cadrul unor negocieri. Acestea vor începe mâine după-amiază (n.r. - luni)”, a afirmat preşedintele american duminică, la bordul avionului său Air Force One, potrivit News.ro,

În ziua precedentă, Donald Trump anunţase că renunţă la noi atacuri împotriva Iranului „la un nivel (...) de forţă şi putere nemaiîntâlnit de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, cu condiţia ca un acord să fie încheiat rapid cu Teheranul.

Trump a declarat că există un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, la solicitarea Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului și Iranului, și a susținut că acesta va fi urmat de un acord privind programul nuclear iranian.

Între timp, Iranul continuă să controleze strict tranzitul prinStrâmtoarea Ormuz, permițând circulația doar pe o singură rută de-a lungul coastelor sale și afirmând că nu intenționează să revină la situația de dinaintea conflictului, ceea ce menține presiunea asupra comerțului mondial cu hidrocarburi.

În iunie, deschiderea unei rute omaneze a stârnit furia autorităţilor iraniene, dar se pare că se conturează un compromis, dacă e să dăm crezare Teheranului.

Un acord semnat la jumătatea lunii iunie pentru a deschide calea către negocierile de pace nu a dus la niciun progres diplomatic, iar la începutul lunii iulie au avut loc noi atacuri reciproce.