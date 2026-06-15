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„Să curgă petrolul!”. Trump anunță cu entuziasm încheierea unui acord cu Iranul

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Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 15 iunie, că SUA și Iran au ajuns la un acord pentru încheierea ostilităților, iar documentul final urmează să fie semnat oficial în această săptămână.

Republicanul a adăugat că acest „mare acord va aduce pace și securitate întregii regiuni”
Donald Trump/FOTO: AFP

Într-o postare pe Truth Social, Trump a transmis că SUA vor înceta blocada navală asupra țării.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat. Felicitări tuturor! Autorizez prin prezenta redeschiderea fără taxe a Strâmtorii Ormuz și, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a afirmata acesta.

Într-o postare ulterioară, republicanul a adăugat că acest „mare acord va aduce pace și securitate întregii regiuni”.

„Mulți președinți au încercat să facă pace cu Iranul, iar toți au eșuat înaintea mea. Liderii regiunii au găsit, pentru prima dată, un președinte care îi poate ajuta să obțină o pace reală.

Odată cu deschiderea Strâmtorii Ormuz, după semnarea acordului de vineri, în vederea operațiunilor de deminare, petrolul va curge din nou în ambele sensuri pentru regiune și pentru întreaga lume!”, a afirmat Trump.

Potrivit BBC, acest acord stârnește semne de întrebare, întrucât nu este clar exact ce a acceptat fiecare parte.

O astfel de hiperbolă nu este o noutate pentru Trump. Declarațiile sale despre acordul de anul trecut care a pus capăt războiului din Gaza – „o pace pentru eternitate” și „începutul erei credinței, speranței și a lui Dumnezeu” – au fost la fel de grandioase, chiar dacă realitatea din teren a fost mult sub aceste promisiuni.

De asemenea, experții din domeniul energiei avertizează că transportul petrolului prin Strâmtoarea Hormuz nu va reveni imediat la nivelurile de dinaintea războiului, adaugă publicația citată.

Eliminarea blocajului format de petroliere, deminarea zonei și restabilirea rutelor și producției normale de petrol ar putea dura săptămâni.

Cu câteva zile înaintea semnării oficiale, Iranul și SUA mai au timp să stabilească detaliile-cheie necesare succesului acordului – însă există și suficient timp pentru ca acesta să se destrame.

Într-un interviu acordat duminică pentru ziarul Wall Street Journal, Trump a declarat că este nemulțumit de atacurile ordonate de premierul israelian Benjamin Netanyahu asupra Libanului, considerând că acestea ar fi putut pune în pericol acordul cu Iranul.

Deși acordul a rezistat și a fost anunțat public, există temeri că noi operațiuni militare israeliene ar putea determina Iranul să închidă din nou Strâmtoarea Hormuz.

„Mediatorii au purtat aproape 14-15 ore de discuţii îndelungate”

Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de externe al Iranului a declarat că mediatorii din Qatar au purtat „aproape 14-15 ore de discuţii îndelungate”, pentru a ajunge la acest acord, scrie News.ro.

„O delegaţie din Qatar s-a aflat ieri la Teheran pentru a finaliza discuţiile privind textul memorandumului de înţelegere de la Islamabad dintre Iran şi Statele Unite. Au avut loc aproape 14-15 ore de discuţii îndelungate, timp în care am prezentat amendamentele finale ale Republicii Islamice Iran la text.

Bineînţeles, aceste amendamente au fost acceptate, iar textul memorandumului de înţelegere de la Islamabad a fost finalizat”, a spus el. 

Adjunctul ministrului a declarat că discuţiile privind un acord final vor avea loc pe parcursul unei perioade de 60 de zile, în care Iranul are „mai multe probleme de abordat”, o prioritate maximă fiind ridicarea tuturor sancţiunilor împotriva sa.

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