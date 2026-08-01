Alertă pentru americani înaintea unei posibile confruntări cu Iranul: „Fiți gata să plecați”

Trei ambasade ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani, avertizând asupra unei posibile escaladări a conflictului cu Iranul și recomandându-le să fie pregătiți să părăsească regiunea.

Misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad le recomandă cetățenilor SUA să își pregătească eventualele plecări și să urmărească permanent informațiile privind zborurile, notează AFP.

„Cetăţenii americani aflaţi în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se arată în alerta de securitate.

De asemenea, ambasadele avertizează că sunt posibile anulări de zboruri, închideri temporare ale spațiului aerian și perturbări ale transportului în regiune.

În Iordania, cetățenii americani au fost sfătuiți să evite bazele militare ale SUA, care au fost vizate recent de atacuri cu rachete iraniene.

În Israel, recomandarea este ca americanii să identifice din timp cel mai apropiat adăpost antiaerian.

„Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment şi fără provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile asupra unor zone care nu fuseseră vizate anterior”, a transmis Ambasada SUA la Ierusalim.

Alerta vine după ce o navă de transport de gaze aparținând unei companii americane a fost lovită de o dronă într-un port din Egipt, incident aflat în prezent în ancheta autorităților egiptene.

Totodată, armata iraniană a transmis un nou avertisment, susținând că „orice țară care servește drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi înghițită de flăcările războiului”.

Iranul și Statele Unite au reluat în această săptămână ostilitățile, după câteva zile de acalmie, ceea ce alimentează temerile privind extinderea conflictului în Orientul Mijlociu.