Trump anunță că SUA au lovit a doua navă cu droguri din Venezuela. Trei persoane au fost ucise

Președintele Donald Trump a anunțat că armata americană a efectuat un atac asupra unei nave aparținând unui cartel de droguri venezuelean care se îndrepta spre Statele Unite.

„În această dimineaţă, la ordinele mele, forţele armate americane au efectuat o a Doua lovitură cinetică împotriva cartelurilor de droguri şi a narcoteroriştilor identificaţi oficial ca fiind extrem de violenţi, în zona de responsabilitate a SOUTHCOM”, care conduce operaţiunile militare ale SUA în America de Sud şi Caraibe, a scris preşedintele Donald Trump, pe truthsocial.

Trump a anunțat la începutul acestei luni că 11 persoane au fost ucise într-un atac similar asupra unei ambarcațiuni, scrie abcnews.

Trump a afirmat că prima barcă cu droguri, lovită pe 2 septembrie, transporta „cantități uriașe de droguri” și era operată de membri ai bandei sud-americane Tren de Aragua.

Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat la televiziunea de stat că „niciunul dintre membrii echipajului nu făcea parte din Tren de Aragua și nici nu era traficant de droguri”.