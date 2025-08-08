Donald Trump ar fi autorizat acțiuni militare secrete împotriva cartelurilor de droguri din America Latină

Președintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care permite Pentagonului să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

Armata americană a început deja planificarea unor acțiuni directe și unilaterale pe teritoriu străin, însă persistă întrebări legale, inclusiv dacă ar fi considerată „crimă” uciderea unor civili sau suspecți care nu reprezintă o amenințare iminentă, mai ales în operațiuni neautorizate de Congres, scrie The New York Times, citând surse confidențiale.

Decizia ar fi parte din campania lui Trump împotriva traficului de fentanil, un opioid sintetic pe care Washingtonul îl consideră responsabil pentru mii de decese prin supradoză în SUA. Administrația americană susține că substanța este produsă în principal de carteluri mexicane, cu precursori chimici importați din China.

În februarie, Casa Albă a desemnat șase carteluri mexicane – inclusiv cartelul Sinaloa – drept organizații teroriste, adăugând și o grupare venezueleană și una salvadoriană. În iulie, lista a fost completată cu așa-numitul „cartel al Soarelui”, despre care SUA afirmă că este condus de președintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzaţie negată de autorităţile de la Caracas.

Joi, Departamentul de Justiție al SUA a ridicat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care ar putea duce la capturarea lui Maduro. Între timp, armata americană a intensificat zborurile secrete cu drone deasupra Mexicului pentru identificarea laboratoarelor de fentanil – o operațiune începută sub administrația Joe Biden, dar care nu permite folosirea forței letale.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reacționat vineri, 8 august, asigurând că nu va exista „o invazie a Mexicului” și că ordinul nu presupune prezența trupelor americane pe teritoriul mexican.

„Am fost informați despre acest ordin și nu are legătură cu participarea vreunei instituții militare pe teritoriul nostru”, a declarat Sheinbaum.

Ea a adăugat că autoritățile mexicane nu investighează presupuse legături între Maduro și cartelul Sinaloa și că nu există dovezi în acest sens.