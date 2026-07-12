Donald Trump deblochează inaugurarea podului de 4,5 miliarde de dolari dintre SUA și Canada. Proiectul fusese lansat în urmă cu 13 ani

Donald Trump a dat undă verde pentru inaugurarea unui pod în valoare de 4,5 miliarde de dolari între Canada și statul american Michigan, la 13 ani de la lansarea proiectului, susținând că a obținut un acord mai avantajos din partea Canadei.

Podul internațional Gordie Howe este acum așteptat să fie deschis pe 27 iulie, după ce președintele SUA și-a retras obiecțiile față de proiect, scrie Financial Times.

„Fie ca ambele noastre țări să aibă mulți ani de succes datorită acestei extraordinare noi realizări!!!”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa, Truth Social.

Podul a fost mult timp o sursă de tensiuni în relațiile dintre Statele Unite și Canada, relații care s-au deteriorat și mai mult în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În februarie, Trump declara că nu va permite deschiderea podului „până când Statele Unite nu vor fi despăgubite integral” de către Canada, într-o postare amplă interpretată drept o reacție la reluarea și consolidarea relațiilor comerciale dintre Ottawa și China.

Ulterior, s-a aflat că proprietarii miliardari ai podului concurent Ambassador Bridge, care leagă deja Canada și SUA prin Detroit, au donat un milion de dolari unui comitet de acțiune politică (Super PAC) care îl susține pe Trump.

Documente făcute publice în februarie arată că Matthew Moroun, a cărui companie administrează podul vechi de peste 100 de ani ce leagă Michigan de provincia canadiană Ontario, a donat pe 16 ianuarie un milion de dolari organizației MAGA Inc.

Familia Moroun, cu sediul în Detroit, este un susținător tradițional al Partidului Republican și încearcă de ani de zile să blocheze proiectul podului Gordie Howe, temându-se că o rută alternativă între Canada și SUA le-ar reduce încasările din taxele de trecere.

Casa Albă și reprezentanții Super PAC-ului au negat însă existența oricărei legături între donație și opoziția exprimată de Trump față de proiect.

Vineri seară, Guvernul Canadei a anunțat că cele două părți au convenit asupra unor „măsuri de cooperare privind administrarea taxelor de trecere”, precum și asupra înființării unui fond de dezvoltare economică pe o perioadă de 15 ani, finanțat dintr-o parte a profiturilor generate de exploatarea podului.

Ministrul canadian al Infrastructurii, Gregor Robertson, a declarat că deschiderea podului va genera activitate economică de ordinul miliardelor de dolari timp de decenii.

„Acest proiect va crea noi oportunități, va consolida economia noastră și va aduce beneficii economice de ambele părți ale frontierei pentru generațiile viitoare”, a afirmat oficialul.

Potrivit Camerei Regionale de Comerț din Detroit, coridorul Detroit–Windsor este traversat anual de peste patru milioane de camioane și facilitează schimburi comerciale bilaterale în valoare de aproape 70 de miliarde de dolari.

Podul Gordie Howe traversează râul Detroit între orașele Windsor (Ontario) și Detroit (Michigan). Construcția are șase benzi de circulație și este un pod suspendat pe cabluri, cu o deschidere principală de 853 de metri – cea mai lungă din America de Nord pentru acest tip de structură – și o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri.

Ceremonia oficială de inaugurare, programată inițial pentru luna iunie, a fost amânată după ce administrația Trump a încercat să renegocieze un acord de lungă durată dintre Canada și Statele Unite privind proiectul.