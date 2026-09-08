Compania canadiană Bombardier, amenințată de Trump: „Gata cu vânzarea produselor în SUA!”

Președintele american Donald Trump a avertizat compania canadiană Bombardier că riscă să nu mai poată comercializa aeronave pe piața din Statele Unite dacă nu își mută producția pe teritoriul american.

Compania canadiană Bombardier, amenințată de Trump. Foto: X

„GATA CU VÂNZAREA PRODUSELOR BOMBARDIER ÎN STATELE UNITE!”, a scris Trump luni pe platforma Truth Social. El a susținut că, dacă firma vrea acces la piața americană, trebuie să producă în SUA și să nu mai trateze țara ca pe o „puşculiţă”.

Declarația vine în contextul intensificării disputelor comerciale dintre Washington și Ottawa. La câteva ore după mesajul lui Trump, Canada urma să introducă tarife de retorsiune pentru produse americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Bombardier nu a răspuns direct amenințării președintelui american, însă compania a subliniat amploarea activității sale în SUA și numărul mare de angajați americani.

„Bombardier apreciază parteneriatul său excelent cu companiile americane şi angajaţii săi din SUA”, a transmis compania. „Planul nostru este să continuăm să investim în oamenii noştri, în clienţii noştri şi în comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea în întreaga ţară.”

Compania are deja o fabrică în Kansas, unde produce aeronave militare pentru misiuni speciale și unde lucrează aproximativ 3.500 de angajați americani. Bombardier mai are operațiuni în Texas, Arizona, Florida, Connecticut, Illinois, Delaware, California, Washington D.C. și New Jersey.

Aproximativ jumătate din flota Bombardier, care numără circa 5.100 de aeronave, este operată de clienți din Statele Unite.

Avioanele companiei sunt produse în fabrici din Canada, SUA și Mexic și respectă prevederile acordului comercial nord-american USMCA, cunoscut în Canada sub numele CUSMA.

Bombardier este una dintre cele mai importante companii din industria canadiană. Potrivit unui raport comandat de companie, aceasta a contribuit în 2024 cu 7,4 miliarde de dolari canadieni la economia țării și este unul dintre principalii angajatori din sectorul manufacturier din Quebec.

Premierul provinciei Quebec, Christine Fréchette, a reacționat la mesajul lui Trump, descriind Bombardier drept „o sursă de mândrie” și „un simbol al economiei noastre”. Ea a precizat că a discutat cu directorul general al companiei, Éric Martel, și i-a transmis sprijinul guvernului provincial.