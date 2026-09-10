Trei morți după un atac al SUA asupra unei nave din Caraibe. Ce susține administrația americană

Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit o ambarcațiune rapidă în Marea Caraibilor, despre care susține că era implicată în traficul de droguri. Trei persoane aflate la bord au fost ucise în urma atacului.

Atac mortal al SUA în Caraibe: o navă a fost lovită Foto: sursa captură video X

Comandamentul Sud al SUA (SOUTHCOM) a transmis că operațiunea a vizat o navă care se deplasa pe rute cunoscute pentru traficul de droguri. Armata americană susține că avea „informații confirmate” privind implicarea ambarcațiunii în activități de narcotrafic.

Cele trei persoane ucise au fost descrise de autoritățile americane drept „narcoteroriști”. Armata nu a oferit însă detalii suplimentare despre identitatea victimelor sau despre presupusa încărcătură transportată de navă, relatează reuters.

Atacul face parte dintr-o serie de operațiuni desfășurate de Statele Unite în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific. Administrația președintelui Donald Trump susține că ambarcațiunile vizate transportau droguri.

Potrivit Reuters, atacurile americane asupra acestor nave, începute în septembrie 2025, au provocat moartea a peste 220 de persoane.

Operațiunile au stârnit însă controverse internaționale. Experți și organizații pentru drepturile omului au pus sub semnul întrebării legalitatea atacurilor, iar Human Rights Watch, Amnesty International și experți independenți ai ONU le-au calificat drept execuții extrajudiciare ilegale.

American Civil Liberties Union a criticat, la rândul său, justificările administrației Trump, calificând afirmațiile despre persoanele vizate drept „afirmații nefondate, menite să inducă frica”.

Washingtonul continuă să susțină că operațiunile sunt îndreptate împotriva rețelelor de trafic de droguri și a persoanelor implicate în acestea.