Video Doi bărbaţi ucişi într-un atac american în Caraibe, la bordul unei ambarcaţiuni implicate într-un presupus trafic de droguri

Doi bărbaţi care se aflau la bordul unei nave care ”desfăşura operaţiuni de trafic de droguri” au fost ucişi într-un atac american în estul Oceanului Pacific, a anunţat armata americană, bilanţul acestei campanii antidrog contestate crescând astfel la 187 de morţi, relatează AFP.

"Nava folosea rute cunoscute ale traficului de droguri în Caraibe şi desfăşura operaţiuni de trafic de droguri" atunci când a fost atacată, luni, a anunţat pe X Comandamentul Militar american al Americii Latine şi Caraibelor (SOUTHCOM), scrie News.

Oficiali militari americani au revendicat cel puţin opt atacuri de acest fel în aprilie, iar numărul persoanelor ucise în aceste operaţiuni a crescut la cel puţin 187, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP.

Administraţia preşedintelui republican Donald Trump nu a furnizat nicodată vreo probă care să arate că navele vizate erau efectiv implicate în "narcoterorism".

Experţi şi oficiali ONU denunţă execuţii extrajudiciare.