Armata SUA a anunțat duminică un nou atac asupra unei ambarcațiuni despre care susține că era implicată în traficul de droguri în Marea Caraibilor, incident soldat cu moartea a trei persoane, potrivit agenției Associated Press.

Operațiunea face parte din campania lansată de Statele Unite la începutul lunii septembrie, care vizează distrugerea navelor suspectate de contrabandă în apele din America Latină și în estul Oceanului Pacific, potrivit aceleiași surse, citate de News.ro.

De la începutul acțiunilor, cel puțin 181 de persoane au murit în astfel de atacuri,

Atacurile continuă, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu

Deși atenția militară a SUA este concentrată și asupra conflictului cu Iranul, ritmul operațiunilor antidrog din emisfera vestică a crescut în ultima săptămână. Administrația americană susține că aceste măsuri sunt necesare pentru a combate ceea ce numește „narcoterorism”. Armata americană nu a prezentat însă dovezi publice că ambarcațiunile vizate transportau droguri.

Campania a coincis cu cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune din ultimele decenii și a precedat raidul din ianuarie în urma căruia fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat și adus la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri. Fostul lider venezuelean a pledat nevinovat.

Ultimul atac

Comandamentul Sud al SUA a transmis că operațiunea de duminică a vizat o ambarcațiune aflată pe o rută cunoscută pentru contrabandă. Armata SUA a publicat pe platforma X, un scurt videoclip în care se vede o barcă în mișcare, urmată de o explozie puternică ce o cuprinde în flăcări.

Președintele american Donald Trump a declarat anterior că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile latino‑americane și a justificat atacurile ca parte a unei strategii menite să reducă fluxul de droguri către SUA și numărul de supradoze fatale. Administrația sa nu a prezentat însă dovezi care să susțină afirmațiile privind eliminarea unor „narcoteroriști”.

Criticii campaniei au ridicat semne de întrebare cu privire la temeiul legal al acestor atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate, în special în absența unor dovezi publice privind transportul de droguri.