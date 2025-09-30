„Trebuie să rezolvăm asta”. Donald Trump solicită din nou o întâlnire între Zelenski și Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a reiterat pe 30 septembrie că președintele Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin, ar trebui să se întâlnească pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ultimul apel al lui Trump pentru o întâlnire Volodimir Zelenski-Putin survine în contextul schimbărilor sale retorice privind războiul din Ucraina. În condițiile în care eforturile sale de a media pacea între Kiev și Moscova nu au dat rezultate, Trump a devenit frustrat de Rusia și a făcut recent cele mai pro-ucrainene declarații ale sale de până acum, notează Kyiv Independent.

Kremlinul a refuzat în mod repetat apelurile pentru un armistițiu, în timp ce a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene.

Trump a declarat într-o sală plină de generali americani că „trebuie să rezolvăm asta” și „să facem să se întâmple” după luni de pierderi grele de ambele părți.

„Singura cale prin care putem face asta este prin forță,” a spus Trump. „Dacă am fi fost slabi, nici măcar nu mi-ar fi răspuns la telefon. … Volodimir Zelenski trebuie să-i adune împreună și să facă să se întâmple.”

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu Putin, însă liderul rus a refuzat până acum să se întâlnească cu omologul său ucrainean.

În august, ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, a declarat pentru NBC News că nu era planificat niciun summit Putin-Volodimir Zelenski, invocând refuzul Ucrainei de a accepta condițiile Moscovei, inclusiv interdicția aderării la NATO și discuțiile despre concesii teritoriale.

În timpul discursului său, Trump a repetat, de asemenea, afirmația că Rusia și Ucraina pierd „5.000–7.000 de soldați pe săptămână” și a descris lupta drept „cel mai grav război de la al Doilea Război Mondial.”

Președintele american a mai susținut că a ordonat recent deplasarea unui submarin nuclear american aproape de apele rusești.

„Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în materie de submarine,” a spus Trump. „Avem mai bune. Avem mai noi. Dar e ceva la care nu ne-am dori să ne gândim niciodată.”

În august, Trump afirmase că submarinele nucleare americane au fost repoziționate „mai aproape de Rusia”, după un schimb tensionat de replici cu fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

Trump le-a spus generailor că este „foarte dezamăgit” de Putin pentru prelungirea războiului, spunând că l-a avertizat odată pe liderul rus că lupta timp de ani de zile „nu arată bine”.

The Wall Street Journal a raportat pe 24 septembrie că schimbarea de opinie a lui Trump privind capacitatea Ucrainei de a înfrânge Rusia a venit după informări din partea oficialilor americani despre situația actuală de pe câmpul de luptă și o posibilă ofensivă ucraineană viitoare.