SUA cooperează cu Belarusul pentru a deschide un canal de comunicare cu Putin, spune trimisul lui Trump

Statele Unite poartă discuții cu Belarus ca parte a eforturilor de a menține canale deschise de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg marți, 30 septembrie, la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Washingtonul a anunțat pe 11 septembrie că operatorul aerian de stat belarus Belavia va recăpăta accesul la componente fabricate în SUA, după ce dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat 52 de deținuți politici, inclusiv străini.

„Nu suntem siguri ce spune (Lukașenko), dar știm că vorbește cu el (Putin)”, a declarat Kellogg, citat de Kyiv Independent.

„Dar ceea ce am făcut a fost să stabilim o relație pentru a ne asigura că liniile de comunicare sunt deschise, astfel încât să ne putem asigura că toate mesajele noastre sunt transmise președintelui Putin”, a adăugat el.

Kellogg a explicat totodată că acesta a fost unul dintre motivele pentru care SUA au ridicat sancțiunile asupra Belavia.

Trimisul a subliniat, de asemenea, că scopul principal al acestui demers nu a fost eliberarea deținuților politici, ci „găsirea, pe cât posibil, a unei soluții la războiul dintre Ucraina și Rusia.”

Kellogg a remarcat că SUA rămân realiste în privința regimului lui Lukașenko, adăugând că „dacă eliberează unul (deținut), probabil ia alți doi.”

Deși SUA au ridicat sancțiunile impuse Belavia pentru a o ajuta să își repare aeronavele, Washingtonul a clarificat că avioanele nu pot fi folosite în scopuri ilegale sau pentru a transporta migranți în Europa, a mai spus trimisul.

Lukașenko, care conduce Belarus din 1994, este considerat pe scară largă un aliat apropiat al lui Putin. El a permis forțelor ruse să folosească teritoriul belarus pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în 2022.