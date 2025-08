Trump mută submarinele nucleare „mai aproape de Rusia”. Avertismentul unui senator american pentru „prietenii” ruşi: „Vă supraestimați puterea”

Donald Trump a confirmat vineri repoziționarea celor două submarine nucleare americane „mai aproape de Rusia”, ca reacție la amenințările lui Dmitri Medvedev, iar senatorul Lindsey Graham a transmis un avertisment dur Moscovei: „Vă supraestimați puterea”.

Într-un interviu acordat postului conservator Newsmax, președintele american Donald Trump a declarat că a dispus repoziționarea celor două submarine nucleare americane în apropierea Rusiei, pe fondul unor noi amenințări nucleare venite din partea fostului președinte rus Dmitri Medvedev.

„Ei bine, un fost preşedinte al Rusiei, care acum este la conducerea unuia dintre cele mai importante consilii, Medvedev, a spus nişte lucruri foarte grave, vorbind despre arme nucleare. Şi când menţionezi cuvântul «nuclear», ştii, ochii mei se fac mari şi spun: «Mai bine să fim atenţi», pentru că este ameninţarea supremă”, a declarat Trump, criticându-l pe Medvedev pentru retorica sa agresivă.

Declarațiile lui Donald Trump vin după ce Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat pe rețelele sociale o postare criptică în care i-a transmis lui Trump să-și amintească filmele cu „morții vii” și a făcut aluzie la „mâna moartă”, celebrul sistem sovietic de represalii nucleare automate.

„Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare. A mai spus şi alte lucruri în trecut. Aşa că noi vrem să fim mereu pregătiţi. De aceea am trimis în regiune două submarine nucleare. Vreau doar să mă asigur că vorbele lui sunt doar vorbe şi nimic mai mult”, a comentat Donald Trump „subtilităţile” lui Dmitri Medvedev.

Întrebat dacă submarinele sunt deja în poziție, președintele SUA a confirmat: „Sunt mai aproape de Rusia. Da, sunt mai aproape de Rusia”, refuzând totuși să ofere detalii suplimentare.

Totodată, Donald Trump a reluat, în cadrul interviului, poziția sa critică față de războiul din Ucraina, pe care îl consideră o consecință a politicii externe a administrației anterioare.

„Acesta este războiul (fostului preşedinte Joe) Biden. Nu este războiul meu. Acest război nu ar fi avut loc niciodată. Nu a avut loc timp de patru ani. Nici măcar nu s-a pomenit despre asta în discuţiile pe care le-am avut cu Putin”, l-a învinovăţit din nou Donald Trump pe fostul preşedinte american.

Liderul de la Casa Albă a spus că a încercat de mai multe ori să negocieze pacea cu Putin, dar tentativele s-au lovit de reluarea ostilităților.

„Vorbesc mult cu Putin şi cred că am avut o conversaţie excelentă. Apoi mă întorc acasă şi văd că a fost aruncată o bombă în Kiev şi în alte oraşe, ucigând oameni. Spun: ştii, tocmai am avut această conversaţie excelentă cu el şi părea că vom ajunge la un acord. Am crezut că am rezolvat problema de trei ori”, a mărturisit el.

Despre Vladimir Putin, președintele rus, Donald Trump spune că „este evident că este un om dur” și a admis că este surprins de reluarea violențelor după discuțiile lor.

Într-o postare anterioară pe rețeaua sa Truth Social, preşedintele SUA anunțase deja că a ordonat repoziționarea submarinelor nucleare „în regiuni potrivite”, ca reacție la amenințările rusești. Imediat după acest anunț, senatorul republican Lindsey Graham, cunoscut pentru susținerea Ucrainei, a transmis pe platforma X un mesaj tăios către Moscova.

„Către prietenii mei din Rusia: Preşedintele Trump doreşte pace, nu conflict. Totuşi, vă rog să înţelegeţi că el nu este Obama, nu este Biden şi trebuie luat în serios. Vă supraestimaţi puterea”, a scris senatorul.

În acest context, vă reamintim că Donald Trump a stabilit și un nou termen limită pentru negocierile de pace: 8 august. Dacă până atunci nu se ajunge la un armistițiu, președintele SUA a promis noi sancțiuni împotriva Rusiei, deşi a recunoscut că că Putin este abil în a le ocoli: „Ştie cum să le evite”.