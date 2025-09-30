Video Trump îl numește „om prost” pe Medvedev și i-a amintit Rusiei de ce a trimis submarinele nucleare în largul coastei sale

Președintele american Donald Trump a criticat declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev și a explicat că SUA au trimis submarine nucleare ca răspuns la avertismentele nucleare ale Rusiei, subliniind pericolul folosirii iresponsabile a termenului „nuclear”.

Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe Dmitri Medvedev, numindu-l „om prost”, în timpul unui discurs susținut la baza Corpului Pușcașilor Marini din Quantico, Virginia, potrivit CNN.

Trump a explicat că desfășurarea de submarine nucleare americane în apropierea coastei Rusiei a fost o reacție directă la declarațiile fostului lider rus, care a folosit cuvântul „nuclear” într-un context perceput ca amenințător.

„Rusia ne-a amenințat puțin nu cu mult timp în urmă. Și am trimis submarine nucleare – cele mai mortale arme create vreodată. Am făcut-o din cauza faptului că a menționat cuvântul «nuclear». Era un om prost care lucra pentru Putin”, a declarat Trump în fața liderilor militari de rang înalt.

Șeful de la Casa Albă a adăugat că SUA nu pot permite ca termenul „nuclear” să fie folosit „la stânga și la dreapta”, evidențiind riscul pe care îl implică folosirea iresponsabilă a acestuia.



Medvedev, actualmente șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a făcut anterior declarații cu privire la un război global și posibilitatea unor atacuri nucleare.

În Occident, astfel de declarații sunt adesea percepute mai degrabă ca un semn al slăbiciunii Moscovei decât ca o amenințare reală.

Dmitri Medvedev l-a amenințat recent și pe Volodimir Zelenski cu un atac asupra sediului președinției de la Kiev.

„Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să știe unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanții săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acțiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să știe este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja", a scris Medvedev pe rețeaua socială X.

Fostul preşedinte rus a adăugat că „americanii ar trebui la rândul lor să ţină cont de acest lucru”, făcând referire la cererile lui Zelenski de a primi arme americane cu rază lungă de acţiune.

Potrivit publicației citate, noua intervenție a lui Trump transmite un mesaj clar: SUA și aliații săi nu vor tolera șantajul nuclear și vor răspunde ferm la orice amenințare, consolidând poziția americană în fața provocărilor internaționale.