LIVE TEXT Comandanți armatei SUA din toată lumea, întâlnire cu președintele Donald Trump. Agenda discuțiilor nu a fost dată publicității

Președintele Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, se vor întâlni marți, 30 septembrie, cu înalți comandanți ai armatei americane, în cadrul unui eveniment neobișnuit desfășurat la o bază din apropiere de Washington DC.

16.00 Secretarul apărării anunță sfârșitul politicilor de diversitate în armată

În fața unui audiențe formate din ofițeri superiori ai armatei americane, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dat asigurări că „nu trece nici măcar o zi fără să abordeze direct bârna din propriul nostru ochi”.

„Această administrație a făcut enorm încă din prima zi pentru a elimina justiția socială, corectitudinea politică și gunoaiele ideologice toxice care infectaseră departamentul nostru, pentru a eradica această politică, gata cu lunile identitare, birourile DEI, bărbații în rochii. Gata cu venerarea schimbărilor climatice, gata cu diviziunea, distragerea atenției sau iluziile de gen. Gata cu toate aceste resturi.”

Știrea inițială

Sute de lideri militari, inclusiv generali și amirali staționați în întreaga lume, sunt așteptați să participe. Evenimentul reprezintă o adunare rară a unui număr mare de cadre militare de rang înalt într-un singur loc, scrie BBC.

Nicio explicație oficială nu a fost oferită publicului atunci când liderii au fost convocați pe neașteptate săptămâna trecută, fapt care a stârnit numeroase speculații. Vicepreședintele JD Vance a încercat să minimalizeze importanța reuniunii.

Măsurile de securitate sunt extrem de stricte pentru summitul care va avea loc la Baza Marine Corps Quantico, o instalație vastă de 55.000 de acri din Virginia.

Confirmându-și participarea duminică, Trump a declarat că va fi „pur și simplu o întâlnire foarte frumoasă, în care vom vorbi despre cât de bine stăm din punct de vedere militar, despre faptul că suntem într-o formă excelentă, despre multe lucruri bune, pozitive”.

În declarațiile sale anterioare, Vance acuzase presa că transformă evenimentul într-o „mare poveste”, subliniind că nu este „nimic deosebit de neobișnuit” ca generalii lui Hegseth să se întâlnească în persoană cu el.

Giuseppe Cavo Dragone, un amiral italian care prezidează Comitetul Militar al NATO, a fost citat de agenția AP spunând: „În cei 49 de ani de serviciu ai mei, nu am mai văzut așa ceva.”

Mark Cancian, de la think tank-ul Center for Strategic and International Studies, a declarat pentru Reuters: „Este de neînțeles de ce nu s-a făcut virtual, pentru ca ofițerii superiori să nu fie nevoiți să piardă atât de mult timp călătorind.”

Cancian a speculat că Hegseth a considerat că mesajele sale vor avea mai multă greutate dacă sunt transmise în persoană.

Numărul exact al participanților de marți este neclar, dar, potrivit relatărilor, ar putea depăși 800, incluzând ofițeri veniți de la baze militare din Europa, Coreea de Sud și Orientul Mijlociu.

Mulți dintre aceștia au sosit cu ore înaintea evenimentului și au fost așezați în auditoriul bazei în funcție de ramura de serviciu – Armată, Infanteria Marină, Marină, Forțele Aeriene și Forța Spațială – ușor de distins prin uniforme.

Mulți dintre ei purtau medalii de campanie, dovadă a serviciului în Afganistan, Irak sau în cadrul „războiului împotriva terorismului” declanșat de SUA după atacurile din 11 septembrie 2001.

Pe lângă generali, publicul a inclus și cei mai înalți subofițeri din diverse unități americane din întreaga lume – adică persoanele care servesc drept principalii consilieri ai comandanților pentru personalul din unitățile respective.