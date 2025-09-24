search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Ucraina este în poziția în care poate lupta și recupera tot teritoriul"

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump și-a schimbat marți retorica despre războiul din Ucraina, declarând că Ucraina este în postura de recuceri tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la invazie, însă nu a furnizat niciun indiciu despre impactul acestei poziții asupra politicii SUA, relatează Reuters.

image

Trump a făcut acest comentariu într-o postare pe platforma sa Truth Social la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU. Anterior, el declarase că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recupereze integral teritoriul Ucrainei. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele de la care a pornit acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”

În continuare în postarea sa, Trump schimbat tonul față de Rusia, spunând că aceasta a luptat „fără țintă” într-un război pe care o „putere militară reală” l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână.

„Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a veniturilor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are curaj şi devine din ce în ce mai bună. Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa inițială şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât!”.

În postarea sa de marți, Trump a sugerat că Ucraina se află într-o postură în care are oportunitatea să acționeze.

Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a scris Trump pe Truth Social.

Zelenski: președintele american are acum mai multă încredere în noi

„Treptat, (Trump) a înțeles că Putin pur și simplu împărtășea niște informații departe de adevăr pe câmpul de luptă. Acum are mult mai multă încredere în mine, datorită informațiilor pe care le dețin serviciile nostre de informații, pe care le împărtășim cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă.

Trump și Zelenski s-au întâlnit marți, în marja Adunării Generale anualei a ONU. În urma întâlnirii lor bilaterale, liderul american le-a spus reporterilor că va spune „în aproximativ o lună” dacă poate avea încredere în Putin.

Trump a lăudat „treaba minunată” pe care o face Ucraina în lupta cu armata rusă

Într-o serie de întâlniri diplomaticela New York, în marja Adunării Generale a ONU, Trump a catalogat Rusia drept „tigru de hârtie”, o abatere importantă de la apelurile anterioare la concesii teritoriale din partea Kievului, notează Kyiv Post.

În urma convorbirii lor private, Trump l-a lăudat pe omologul său ucrainean, numindu-l un „om curajos” care „duce o luptă încrâncenată” pentru țara sa.

„Avem un mare respect pentru lupta pe care o duce Ucraina”, a declarat Trump reporterilor. „Este destul de uimitor, de fapt.” De asemenea, el a menționat situația economică Moscovei, spunând că Rusia „nu o duce bine în acest moment”.

Mesajul constant de susținere a unei victorii a Ucrainei împotriva Rusiei a fost evident și în alte întâlniri ale lui Trump de-a lungul zilei.

Într-o discuție separată cu președintele francez Emmanuel Macron, Trump a reiterat convingerea că Ucraina are puterea de a-și recupera toate teritoriile pierdute. „Chiar cred asta. Șă-și recupereze pământul”, a spus el.

La rândul său, Macron i-a spus lui Trump: „Cred că este o decizie foarte, foarte corectă”. Într-o întâlnire cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mesajul s-a concentrat din nou pe aspectele economice ale conflictului.

Von der Leyen i-a spus lui Trump că are „dreptate” să critice țările europene pentru continuarea achiziției de energie rusească și a subliniat eforturile continue ale UE de a sancționa porturile prin care intră petrol rusesc.

Declarațiile lui Trump au fost salutate și de Razom for Ukraine, o organizație din SUA care pledează pentru interesele Ucrainei.

Organizația l-a lăudat pe acesta pentru conducerea sa, afirmând că remarcile sale  reprezintă un „punct de cotitură în discursul politic american”.

Mikola Murski, directorul departamentului de advocacy al Razom, a transmis într-un comunicat că „președintele Trump a arătat astăzi că e conștient că ucrainenii sunt câștigători”.

SUA

