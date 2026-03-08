Dincolo de „baby blues“: „Depresia post-partum nu este un eșec personal“

Depresia post-partum rămâne una dintre cele mai frecvente complicații medicale asociate nașterii, însă este adesea confundată cu oboseala firească sau cu așa-numitul „baby blues“. Diferența nu ține doar de intensitatea emoțiilor, ci mai ales de durată și de impactul asupra funcționării zilnice. Dacă stările de tristețe, iritabilitate sau gol interior persistă mai mult de două săptămâni și afectează somnul, apetitul, capacitatea de concentrare ori relația cu copilul, vorbim despre un posibil episod depresiv care necesită evaluare de specialitate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, depresia postnatală afectează un procent semnificativ dintre femei în primul an după naștere și poate avea consecințe serioase dacă nu este tratată, inclusiv risc de suicid în formele severe. Afecțiunea nu se manifestă întotdeauna prin tristețe evidentă. Multe mame descriu iritabilitate constantă, reacții disproporționate, anxietate intensă, gânduri intruzive sau dificultatea de a simți bucurie – simptom numit anhedonie. Specialiștii explică apariția depresiei post-partum printr-o combinație de factori biologici, psihologici și sociali. Scăderile hormonale bruște după naștere, privarea de somn și modificările neurobiologice care susțin atașamentul pot crește vulnerabilitatea emoțională. La acestea se adaugă istoricul personal de depresie sau anxietate, schimbările din dinamica de cuplu și lipsa sprijinului. Dorința de a avea un copil și o sarcină fără complicații nu elimină acest risc.

În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, Oana Doruș, psiholog clinician și terapeut prin joc și dramaterapie, explică de ce depresia post-partum nu arată mereu ca tristețe, cum poate apărea și la șase luni după naștere și de ce recuperarea – deși posibilă – depinde de un singur lucru: să ceri ajutor la timp.

„Weekend Adevărul“: Cum poate o mamă să își dea seama că nu este doar oboseală sau „baby blues“, ci depresie post-partum?

Oana Doruș: „Baby blues“ este un fenomen foarte frecvent după naștere și se manifestă prin labilitate emoțională, plâns ușor, iritabilitate, anxietate și somn dificil. Cheia este că, de regulă, debutează rapid după naștere și se remite în maximum două săptămâni. Dacă însă stările de tristețe, iritabilitate sau gol interior durează peste două săptămâni și interferează cu somnul, apetitul, capacitatea de a lua decizii sau de conectare cu copilul, vorbim despre un semnal clar că poate fi mai mult decât adaptarea obișnuită. Depresia postnatală poate dura luni de zile și se poate agrava dacă nu este abordată.

Care sunt cele mai frecvente semne de alarmă pe care femeile tind să le ignore?

Depresia post-partum nu apare mereu ca tristețe, poate să se manifeste frecvent și ca iritabilitate, furie, reacții disproporționate, intoleranță la plâns sau la zgomote, tensiune continuă. Un alt semn subestimat este anhedonia: „nu mă mai bucur de nimic“, inclusiv de lucruri care înainte aduceau plăcere. Apoi, sunt gândurile intruzive și anxietatea excesivă (verificări repetate ale copilului, scenarii catastrofice, hipervigilență), care pot speria mama și o pot face să tacă de teamă să nu fie judecată. În multe cazuri apare și dificultatea de conectare cu copilul: îngrijirea se întâmplă, dar starea este una mai mult absentă, fără emoție. Apar vinovăția, gânduri precum „nu sunt o mamă bună“, „îi fac rău copilului“, „altora le iese, numai eu nu pot“, rușinea și apoi izolarea. Un alt semnal evident este cel legat de lipsa somnului, chiar și atunci când copilul doarme, mintea mamei rămâne în alertă continuă.

De la factori biologici la cei psihologici

Este normal ca o mamă să nu simtă imediat bucurie sau conexiune cu copilul?

Poate fi normal ca bucuria să nu apară imediat sau să existe ambivalență. Tranziția la maternitate este o reorganizare majoră biologică și psihologică, iar legătura părinte-copil se construiește prin interacțiuni repetate, prin reglare reciprocă și prin experiențe de îngrijire. Devine însă îngrijorător atunci când detașarea persistă, este însoțită de suferință, cu o funcționare tot mai scăzută și care împiedică mama în a răspunde sensibil la nevoile copilului.

De ce apare depresia post-partum, chiar și atunci când sarcina a fost dorită și fără complicații?

Cercetările din ultimul deceniu arată că și creierul părintelui se modifică în această perioadă, susținând astfel comportamentele de îngrijire și sensibilitatea la semnalele bebelușului. Aceste transformări pot activa resursele, dar pot scoate la suprafață și fragilități. Dorința de a avea un copil nu anulează vulnerabilitatea psihică. Declanșarea depresiei post-partum ține de o serie de factori importanți și diverși care se pot activa simultan după naștere. Există factori biologici: schimbările hormonale bruște și, aproape invariabil, privarea de somn, care afectează reglarea emoțională și toleranța la stres. Se adaugă factorii psihologici: un istoric de depresie sau de anxietate, experiențele timpurii de atașament, perfecționismul sau autocritica. Tranziția la rolul parental reactivează frecvent teme identitare sensibile. La nivel relațional, dinamica de cuplu se modifică profund în primul an, iar lipsa sprijinului sau conflictele cresc vulnerabilitatea. Social, izolarea și presiunea de a fi „mamă perfectă“ pot amplifica suferința. Acești factori nu acționează separat, ci se întețesc: oboseala intensifică sensibilitatea, sensibilitatea crește tensiunile, tensiunile reduc sprijinul, iar izolarea adâncește ruminația. Din această țesătură de factori agravanți poate apărea depresia post-partum, chiar și în absența unor complicații medicale.

Pe marginea prăpastiei

Poate depresia post-partum să apară și la câteva luni după naștere?

Ghidurile clinice consideră relevantă perioada de până la un an după naștere. Uneori, în primele săptămâni există mobilizare și suport crescut, iar dificultățile apar mai târziu, când se epuizează sprijinul, se acumulează somnul pierdut sau cresc presiunile (revenire la muncă, conflicte, probleme de sănătate ale copilului).

Cât de gravă poate deveni această afecțiune dacă nu este tratată?

Netratată, poate deveni cronică și se poate agrava, afectând funcționarea mamei, relația de cuplu și interacțiunea cu copilul. OMS menționează explicit riscul de suicid, idei de autovătămare în cazuri severe și impactul asupra funcționării și copilului. Separat, există o situație rară, dar critică: psihoza post-partum, care este urgență psihiatrică (debut brusc, delir/halucinații, confuzie, dezorganizare).

Ce impact are depresia post-partum asupra relației mamă-copil?

În primul an de viață se construiește fundația atașamentului prin interacțiuni repetate: copilul semnalează o nevoie, părintele răspunde, iar din această secvență se dezvoltă sentimentul de siguranță. Depresia post-partum poate afecta temporar aceste schimburi. Se observă frecvent scăderea disponibilității emoționale, dificultăți în a citi și a răspunde sensibil la semnalele copilului, diminuarea plăcerii în interacțiune. Din perspectiva atașamentului, sensibilitatea parentală este esențială pentru formarea unui atașament securizant. Când mama este deprimată, răspunsurile pot deveni mai puțin consecvente sau mai puțin acordate, ceea ce poate influența reglarea emoțională a copilului. Totuși, atașamentul este un proces dinamic, nu un moment fix. Nu episoadele punctuale determină tiparul relațional, ci repetiția în timp. Cu intervenție adecvată timpurie (psihoterapie, consiliere parentală, sprijin pentru relația părinte-copil), sensibilitatea poate crește, iar relația se poate reorganiza într-un mod sănătos.

Suportul familiei, esențial

Cum ar trebui să reacționeze partenerul și familia atunci când observă schimbări de comportament?

Prin validare și sprijin concret. Asta înseamnă ascultare fără minimalizare, ajutor practic pentru a proteja somnul mamei, implicare în îngrijirea copilului, facilitarea accesului la evaluare specializată.

Ce NU ar trebui să îi spunem unei mame aflate în această situație?

Mesaje care invalidează experiența și cresc rușinea și însingurarea, de tipul: „Toate mamele trec prin asta“, „E doar oboseală“, „Ar trebui să fii recunoscătoare“. Critica, comparațiile sau presiunea de „a fi pozitivă“ agravează suferința. Mesajul corect este unul care lasă loc trăirilor să fie exprimate și oferă suport specific și aplicat.

Psihoterapia, în prima linie

Când este momentul ca o mamă să ceară ajutor specializat?

Când simptomele persistă și devin tot mai intense, când apar gânduri de auto-vătămare sau când funcționarea zilnică este semnificativ afectată.

Care sunt opțiunile de tratament și cât de eficientă este terapia?

În formele ușoare și moderate, psihoterapia este considerată intervenție de primă linie. Intervențiile centrate pe relația părinte-copil pot susține suplimentar calitatea interacțiunii și reglarea emoțională timpurie. În formele moderate-severe, medicul psihiatru poate recomanda și tratament farmacologic, cu o evaluare atentă a raportului risc-beneficiu, mai ales în contextul alăptării. Un rol important îl au și intervențiile psihosociale de tipul grupuri de suport pentru mame, programe structurate de consiliere parentală, intervenții de tip educațional și comunitar. Grupurile de suport reduc izolarea, normalizează experiențele și oferă un spațiu de reglare emoțională prin validare și împărtășire. Pentru multe mame, acesta este primul pas accesibil către ajutor. Consilierea parentală individuală poate fi utilă atunci când dificultățile sunt legate de adaptarea la rol, de dinamica de cuplu sau de relația cu bebelușul. Aceasta presupune evaluarea resurselor și vulnerabilităților părintelui și ale cuplului parental, formularea de obiective clare și sprijinirea proceselor de reglare emoțională și coreglare părinte-copil. Este importantă diferențierea între consilierea parentală (orientată către rol și relație) și psihoterapia adultului pentru dificultăți personale mai vechi sau mai profunde. Pe lângă acestea, este recomandată căutarea unui psiholog sau psihoterapeut cu formare în psihologie perinatală, precum și colaborarea interdisciplinară (psiholog - psihiatru - medic obstetrician - medic de familie - consultant în alăptare), mai ales în cazurile cu simptomatologie complexă. Eficiența terapiei este susținută de datele din ghidurile internaționale: majoritatea femeilor cu depresie post-partum răspund favorabil la intervenție adecvată. Recuperarea nu este doar posibilă, ci probabilă atunci când există evaluare corectă și sprijin adaptat nevoilor reale ale mamei și familiei.

Se poate preveni depresia post-partum? Există factori de risc?

Prevenirea nu este posibilă în totalitate, totuși riscul poate fi redus prin identificarea vulnerabilităților (istoric de depresie/anxietate, stres relațional), implementarea unui plan de sprijin pentru primele luni, monitorizare și screening precoce, iar la nevoie, intervenții timpurii orientate către relația părinte-copil și susținerea cuplului parental. Depresia post-partum nu este un eșec personal. Este o vulnerabilitate care apare într-o etapă de reorganizare masivă. Majoritatea femeilor se recuperează și pot construi relații sigure și sănătoase cu copiii lor, atunci când au parte de o evaluare adecvată și de intervenție potrivită.