search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dincolo de „baby blues“: „Depresia post-partum nu este un eșec personal“

0
0
Publicat:

Depresia post-partum rămâne una dintre cele mai frecvente complicații medicale asociate nașterii, însă este adesea confundată cu oboseala firească sau cu așa-numitul „baby blues“. Diferența nu ține doar de intensitatea emoțiilor, ci mai ales de durată și de impactul asupra funcționării zilnice. Dacă stările de tristețe, iritabilitate sau gol interior persistă mai mult de două săptămâni și afectează somnul, apetitul, capacitatea de concentrare ori relația cu copilul, vorbim despre un posibil episod depresiv care necesită evaluare de specialitate.

mamă și copil
Sursă foto: Shutterstock

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, depresia postnatală afectează un procent semnificativ dintre femei în primul an după naștere și poate avea consecințe serioase dacă nu este tratată, inclusiv risc de suicid în formele severe. Afecțiunea nu se manifestă întotdeauna prin tristețe evidentă. Multe mame descriu iritabilitate constantă, reacții disproporționate, anxietate intensă, gânduri intruzive sau dificultatea de a simți bucurie – simptom numit anhedonie. Specialiștii explică apariția depresiei post-partum printr-o combinație de factori biologici, psihologici și sociali. Scăderile hormonale bruște după naștere, privarea de somn și modificările neurobiologice care susțin atașamentul pot crește vulnerabilitatea emoțională. La acestea se adaugă istoricul personal de depresie sau anxietate, schimbările din dinamica de cuplu și lipsa sprijinului. Dorința de a avea un copil și o sarcină fără complicații nu elimină acest risc.

În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, Oana Doruș, psiholog clinician și terapeut prin joc și dramaterapie, explică de ce depresia post-partum nu arată mereu ca tristețe, cum poate apărea și la șase luni după naștere și de ce recuperarea – deși posibilă – depinde de un singur lucru: să ceri ajutor la timp.

„Weekend Adevărul“: Cum poate o mamă să își dea seama că nu este doar oboseală sau „baby blues“, ci depresie post-partum?

Oana Doruș: „Baby blues“ este un fenomen foarte frecvent după naștere și se manifestă prin labilitate emoțională, plâns ușor, iritabilitate, anxietate și somn dificil. Cheia este că, de regulă, debutează rapid după naștere și se remite în maximum două săptămâni. Dacă însă stările de tristețe, iritabilitate sau gol interior durează peste două săptămâni și interferează cu somnul, apetitul, capacitatea de a lua decizii sau de conectare cu copilul, vorbim despre un semnal clar că poate fi mai mult decât adaptarea obișnuită. Depresia postnatală poate dura luni de zile și se poate agrava dacă nu este abordată.

Care sunt cele mai frecvente semne de alarmă pe care femeile tind să le ignore?

Depresia post-partum nu apare mereu ca tristețe, poate să se manifeste frecvent și ca iritabilitate, furie, reacții disproporționate, intoleranță la plâns sau la zgomote, tensiune continuă. Un alt semn subestimat este anhedonia: „nu mă mai bucur de nimic“, inclusiv de lucruri care înainte aduceau plăcere. Apoi, sunt gândurile intruzive și anxietatea excesivă (verificări repetate ale copilului, scenarii catastrofice, hipervigilență), care pot speria mama și o pot face să tacă de teamă să nu fie judecată. În multe cazuri apare și dificultatea de conectare cu copilul: îngrijirea se întâmplă, dar starea este una mai mult absentă, fără emoție. Apar vinovăția, gânduri precum „nu sunt o mamă bună“, „îi fac rău copilului“, „altora le iese, numai eu nu pot“, rușinea și apoi izolarea. Un alt semnal evident este cel legat de lipsa somnului, chiar și atunci când copilul doarme, mintea mamei rămâne în alertă continuă.

De la factori biologici la cei psihologici

Este normal ca o mamă să nu simtă imediat bucurie sau conexiune cu copilul?

Poate fi normal ca bucuria să nu apară imediat sau să existe ambivalență. Tranziția la maternitate este o reorganizare majoră biologică și psihologică, iar legătura părinte-copil se construiește prin interacțiuni repetate, prin reglare reciprocă și prin experiențe de îngrijire. Devine însă îngrijorător atunci când detașarea persistă, este însoțită de suferință, cu o funcționare tot mai scăzută și care împiedică mama în a răspunde sensibil la nevoile copilului.

De ce apare depresia post-partum, chiar și atunci când sarcina a fost dorită și fără complicații?

Cercetările din ultimul deceniu arată că și creierul părintelui se modifică în această perioadă, susținând astfel comportamentele de îngrijire și sensibilitatea la semnalele bebelușului. Aceste transformări pot activa resursele, dar pot scoate la suprafață și fragilități. Dorința de a avea un copil nu anulează vulnerabilitatea psihică. Declanșarea depresiei post-partum ține de o serie de factori importanți și diverși care se pot activa simultan după naștere. Există factori biologici: schimbările hormonale bruște și, aproape invariabil, privarea de somn, care afectează reglarea emoțională și toleranța la stres. Se adaugă factorii psihologici: un istoric de depresie sau de anxietate, experiențele timpurii de atașament, perfecționismul sau autocritica. Tranziția la rolul parental reactivează frecvent teme identitare sensibile. La nivel relațional, dinamica de cuplu se modifică profund în primul an, iar lipsa sprijinului sau conflictele cresc vulnerabilitatea. Social, izolarea și presiunea de a fi „mamă perfectă“ pot amplifica suferința. Acești factori nu acționează separat, ci se întețesc: oboseala intensifică sensibilitatea, sensibilitatea crește tensiunile, tensiunile reduc sprijinul, iar izolarea adâncește ruminația. Din această țesătură de factori agravanți poate apărea depresia post-partum, chiar și în absența unor complicații medicale.

Pe marginea prăpastiei

Poate depresia post-partum să apară și la câteva luni după naștere?

Ghidurile clinice consideră relevantă perioada de până la un an după naștere. Uneori, în primele săptămâni există mobilizare și suport crescut, iar dificultățile apar mai târziu, când se epuizează sprijinul, se acumulează somnul pierdut sau cresc presiunile (revenire la muncă, conflicte, probleme de sănătate ale copilului).

Citește și: „Termină tot din farfurie!” și alte obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine celor mici

Cât de gravă poate deveni această afecțiune dacă nu este tratată?

Netratată, poate deveni cronică și se poate agrava, afectând funcționarea mamei, relația de cuplu și interacțiunea cu copilul. OMS menționează explicit riscul de suicid, idei de autovătămare în cazuri severe și impactul asupra funcționării și copilului. Separat, există o situație rară, dar critică: psihoza post-partum, care este urgență psihiatrică (debut brusc, delir/halucinații, confuzie, dezorganizare).

Ce impact are depresia post-partum asupra relației mamă-copil?

În primul an de viață se construiește fundația atașamentului prin interacțiuni repetate: copilul semnalează o nevoie, părintele răspunde, iar din această secvență se dezvoltă sentimentul de siguranță. Depresia post-partum poate afecta temporar aceste schimburi. Se observă frecvent scăderea disponibilității emoționale, dificultăți în a citi și a răspunde sensibil la semnalele copilului, diminuarea plăcerii în interacțiune. Din perspectiva atașamentului, sensibilitatea parentală este esențială pentru formarea unui atașament securizant. Când mama este deprimată, răspunsurile pot deveni mai puțin consecvente sau mai puțin acordate, ceea ce poate influența reglarea emoțională a copilului. Totuși, atașamentul este un proces dinamic, nu un moment fix. Nu episoadele punctuale determină tiparul relațional, ci repetiția în timp. Cu intervenție adecvată timpurie (psihoterapie, consiliere parentală, sprijin pentru relația părinte-copil), sensibilitatea poate crește, iar relația se poate reorganiza într-un mod sănătos.

Suportul familiei, esențial

Cum ar trebui să reacționeze partenerul și familia atunci când observă schimbări de comportament?

Prin validare și sprijin concret. Asta înseamnă ascultare fără minimalizare, ajutor practic pentru a proteja somnul mamei, implicare în îngrijirea copilului, facilitarea accesului la evaluare specializată.

Ce NU ar trebui să îi spunem unei mame aflate în această situație?

Mesaje care invalidează experiența și cresc rușinea și însingurarea, de tipul: „Toate mamele trec prin asta“, „E doar oboseală“, „Ar trebui să fii recunoscătoare“. Critica, comparațiile sau presiunea de „a fi pozitivă“ agravează suferința. Mesajul corect este unul care lasă loc trăirilor să fie exprimate și oferă suport specific și aplicat.

Psihoterapia, în prima linie

Când este momentul ca o mamă să ceară ajutor specializat?

Când simptomele persistă și devin tot mai intense, când apar gânduri de auto-vătămare sau când funcționarea zilnică este semnificativ afectată.

Care sunt opțiunile de tratament și cât de eficientă este terapia?

În formele ușoare și moderate, psihoterapia este considerată intervenție de primă linie. Intervențiile centrate pe relația părinte-copil pot susține suplimentar calitatea interacțiunii și reglarea emoțională timpurie. În formele moderate-severe, medicul psihiatru poate recomanda și tratament farmacologic, cu o evaluare atentă a raportului risc-beneficiu, mai ales în contextul alăptării. Un rol important îl au și intervențiile psihosociale de tipul grupuri de suport pentru mame, programe structurate de consiliere parentală, intervenții de tip educațional și comunitar. Grupurile de suport reduc izolarea, normalizează experiențele și oferă un spațiu de reglare emoțională prin validare și împărtășire. Pentru multe mame, acesta este primul pas accesibil către ajutor. Consilierea parentală individuală poate fi utilă atunci când dificultățile sunt legate de adaptarea la rol, de dinamica de cuplu sau de relația cu bebelușul. Aceasta presupune evaluarea resurselor și vulnerabilităților părintelui și ale cuplului parental, formularea de obiective clare și sprijinirea proceselor de reglare emoțională și coreglare părinte-copil. Este importantă diferențierea între consilierea parentală (orientată către rol și relație) și psihoterapia adultului pentru dificultăți personale mai vechi sau mai profunde. Pe lângă acestea, este recomandată căutarea unui psiholog sau psihoterapeut cu formare în psihologie perinatală, precum și colaborarea interdisciplinară (psiholog - psihiatru - medic obstetrician - medic de familie - consultant în alăptare), mai ales în cazurile cu simptomatologie complexă. Eficiența terapiei este susținută de datele din ghidurile internaționale: majoritatea femeilor cu depresie post-partum răspund favorabil la intervenție adecvată. Recuperarea nu este doar posibilă, ci probabilă atunci când există evaluare corectă și sprijin adaptat nevoilor reale ale mamei și familiei.

Citește și: Critica închide uși, Gândirea Critică deschide minți: Cum îl transformăm pe „Ai greșit!” în „Ce putem înțelege din asta?”

Se poate preveni depresia post-partum? Există factori de risc?

Prevenirea nu este posibilă în totalitate, totuși riscul poate fi redus prin identificarea vulnerabilităților (istoric de depresie/anxietate, stres relațional), implementarea unui plan de sprijin pentru primele luni, monitorizare și screening precoce, iar la nevoie, intervenții timpurii orientate către relația părinte-copil și susținerea cuplului parental. Depresia post-partum nu este un eșec personal. Este o vulnerabilitate care apare într-o etapă de reorganizare masivă. Majoritatea femeilor se recuperează și pot construi relații sigure și sănătoase cu copiii lor, atunci când au parte de o evaluare adecvată și de intervenție potrivită.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
D.C. United – Inter Miami 1-2, live video în etapa 3 din MLS. Louis Munteanu, aproape de un gol fabulos din „foarfecă” în fața lui Messi. Argentinianul, din nou decisiv. Video
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Mesaje și urări de 8 Martie! Transmite-i un gând bun femeii dragi din viața ta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde