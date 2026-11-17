Fondul suveran de investiții al Qatarului analizează posibilitatea deschiderii unui birou în România, de unde să acopere și piețele din Europa Centrală și de Est. Informația a fost prezentată de ministrul Economiei, Daniel Zamfir, după întâlnirile cu investitorii de la Doha, potrivit Adevărul Financiar.

Fondul suveran al Qatarului ia în calcul un birou regional în România Foto: Ministerul Energiei

Potrivit informațiilor prezentate de ministru, fondul administrează active estimate la peste 500 de miliarde de dolari. Eventuala deschidere a unui birou cu rol regional se află însă într-o etapă preliminară, iar discuțiile nu echivalează cu angajamente ferme de investiții.

Energia și infrastructura portuară, pe agenda discuțiilor

În cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Camerei de Comerț a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association, delegația română a discutat despre posibile proiecte în energie, infrastructură portuară, industrie, tehnologie, securitate cibernetică și turism.

Printre argumentele prezentate investitorilor s-au numărat poziția României la Marea Neagră, Portul Constanța și conexiunile pe Dunăre, alături de accesul la piața Uniunii Europene și de potențialul agricol și turistic. Autoritățile urmăresc atât atragerea capitalului qatarez, cât și sprijinirea firmelor românești interesate de piața din Qatar.

Opt companii în delegație și un forum de afaceri planificat pentru 2027

Delegația economică a inclus opt companii românești. COMES și Rig Service au reprezentat energia și industria petrolieră, SOCEP sectorul portuar, iar Humans.ai domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale.

Au participat, de asemenea, Autovehicule DAC, producător de vehicule comerciale electrice, ROMARM, din industria de apărare, Prime Batteries Technology, producător de baterii și sisteme de stocare a energiei, și TRANSGAZ, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale. Participarea a urmărit identificarea unor parteneri comerciali și a unor posibilități de proiecte comune.

Următoarea etapă anunțată este reuniunea Comisiei Mixte Româno-Qatareze, programată în România în aprilie 2027. Autoritățile române intenționează să organizeze cu această ocazie și un forum de afaceri pentru companiile din cele două țări.