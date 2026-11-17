Un avion de vânătoare MiG-29 al forțelor armate sârbe s-a prăbușit marți dimineață, 17 noiembrie, în apropiere de Belgrad, provocând moartea pilotului.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 8:45, în apropierea localității Stara Pazova, la nord-vest de capitală. Pilotul a fost identificat drept maiorul Goran Bulajić, în vârstă de 53 de ani. Acesta servea în armata sârbă din 1996 și avea doi copii, a precizat Ministerul Apărării, potrivit Euronews.

„A fost înființată o comisie care să investigheze accidentul, să stabilească circumstanțele producerii acestuia și să determine dacă există vreo responsabilitate din partea structurii militare”, a transmis poliția militară într-un comunicat.

De asemenea, a fost desemnată o comisie de experți din cadrul forțelor aeriene, care să stabilească motivele prăbușirii aeronavei.

Imagini video distribuite pe rețelele sociale par să surprindă aeronava în flăcări, pe un câmp.

Dezvoltat de Uniunea Sovietică la începutul anilor 1970, MiG-29 a intrat în serviciul armatei sovietice în 1983.

Potrivit Muzeului Național al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, avionul reprezenta o „amenințare formidabilă” pentru forțele aeriene occidentale. Acesta este echipat cu un tun de 30 mm și poate transporta șase rachete aer-aer, precum și bombe și rachete nedirijate.