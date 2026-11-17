Un tanc Leopard de fabricație germană, aflat în dotarea armatei ucrainene, ar fi supraviețuit unui val de 45 de atacuri cu drone FPV rusești în timpul unei contraofensive din regiunea Donețk. În ciuda loviturilor repetate, vehiculul blindat ar fi rămas funcțional și ar fi putut continua să participe la operațiuni militare, potrivit informațiilor relatate de un analist militar american.

Un tanc german Leopard al armatei ucrainene ar fi rezistat la 45 de atacuri cu drone rusești. Foto: Profimedia

Incidentul ar fi avut loc în timpul operațiunii ucrainene „Vivaldi”. Informația a fost făcută publică de Rob Lee, fost ofițer al Infanteriei Marine americane și cercetător la Foreign Policy Research Institute, care susține că a aflat detaliile direct de la comandantul unei brigăzi ucrainene implicate în lupte, notează publicația Focus.

Potrivit acestuia, tancul a fost lovit în repetate rânduri de drone rusești, însă nu a fost distrus și a rămas operațional. Modelul exact al blindatului nu a fost precizat, iar relatarea nu a putut fi verificată independent prin imagini sau înregistrări video.

Dronele FPV (First Person View) sunt aparate fără pilot controlate de la distanță, prin intermediul imaginilor transmise în timp real de camerele montate la bord. Folosite pe scară largă în războiul din Ucraina, acestea pot transporta încărcături explozive și sunt utilizate pentru atacarea vehiculelor blindate, a pozițiilor defensive și a echipamentelor militare.

Costul relativ redus și precizia cu care pot fi dirijate au transformat dronele FPV într-o amenințare importantă pentru tancurile de pe front. Totuși, supraviețuirea blindatului Leopard în urma celor 45 de lovituri arată că rezultatul unui atac depinde și de tipul muniției folosite, de zonele în care se produc impacturile și de sistemele suplimentare de protecție ale vehiculului.

Conform relatării lui Rob Lee, comandantul ucrainean consideră că tancurile rămân indispensabile în operațiunile ofensive, chiar și în condițiile în care dronele au devenit omniprezente pe câmpul de luptă.

Incidentul ar fi avut loc în timpul operațiunii „Vivaldi”, lansată de forțele ucrainene în mai 2026. Contraofensiva a fost păstrată inițial secretă și a fost anunțată public abia pe 15 septembrie de comandantul ucrainean Andrii Bilețki.

Până la sfârșitul lunii septembrie, armata ucraineană anunțase recuperarea a 176 de kilometri pătrați de teritoriu. Pe 19 octombrie, autoritățile de la Kiev au declarat încheiată operațiunea.

În timpul luptelor, blindatele au fost folosite pentru sprijinirea acțiunilor ofensive, deși deplasarea lor era îngreunată de supravegherea permanentă a câmpului de luptă cu ajutorul dronelor.

Un alt episod relatat în legătură cu aceeași operațiune arată că și un tanc rusesc T-62M ar fi supraviețuit unui număr mare de lovituri. Expertul ucrainean Dmitro Putiata a povestit că militarii ucraineni ar fi lansat 52 de drone FPV asupra blindatului, pe parcursul mai multor ore, fără ca acesta să ia foc.

Potrivit analistului, un posibil motiv pentru care tancul nu a fost distrus de explozii ar fi fost faptul că nu transporta muniție. Prezența acesteia poate influența decisiv efectele unui atac, deoarece aprinderea sau detonarea proiectilelor din interiorul unui blindat poate provoca explozii devastatoare.

T-62M este o versiune modernizată a tancului sovietic T-62, cu îmbunătățiri aduse sistemelor de observare și protecției.

Publicația germană Focus amintește și un caz relatat în februarie 2026 de United24 Media. Un tanc Leopard 1A5 ucrainean ar fi supraviețuit atunci la 52 de atacuri cu drone rusești, într-o confruntare care ar fi durat aproape 24 de ore.

Blindatul era echipat cu sisteme suplimentare de protecție împotriva dronelor, iar echipajul a reușit să îl recupereze de pe câmpul de luptă.

Astfel de incidente au reaprins dezbaterea privind rolul tancurilor în războiul modern. Deși dronele relativ ieftine pot amenința vehicule blindate care valorează milioane de euro, specialiștii susțin că acestea nu au devenit inutile, ci trebuie adaptate noilor condiții de luptă.

Printre soluțiile discutate se numără cooperarea mai strânsă dintre tancuri și infanterie, reducerea cantității de muniție transportate și dezvoltarea unor turele fără echipaj. Cazurile relatate nu demonstrează că blindatele sunt invulnerabile, ci că protecția acestora și modul în care sunt utilizate pot face diferența în fața atacurilor repetate cu drone.