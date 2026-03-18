search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA lansează bombe de mare putere asupra unor baze de rachete din Iran, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Statele Unite au folosit mai multe bombe de mare capacitate pentru a lovi instalații subterane de rachete situate pe coasta Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, au confirmat oficiali militari americani.

Bombă amricană anti-buncăr/FOTO:X
Bombă amricană anti-buncăr/FOTO:X

Comandamentul Central al SUA a anunțat că atacurile au vizat poziții fortificate care adăposteau rachete de croazieră anti-navă, considerate o amenințare pentru transportul maritim internațional din zonă.

„Forțele americane au utilizat cu succes mai multe muniții penetrante de 2,3 tone asupra unor situri de rachete iraniene fortificate”, a transmis instituția într-un comunicat.

Arme concepute pentru ținte subterane

Printre munițiile folosite se numără bomba GBU-72, un tip de armament destinat distrugerii obiectivelor aflate adânc sub pământ sau protejate de structuri din beton. Acest tip de bombă, cunoscut și sub denumirea de „bombă anti-buncar”, a fost introdusă în dotarea armatei americane în 2021.

Atacul reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a proteja rutele comerciale globale care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Importanța strategică a strâmtorii

Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează zilnic această rută maritimă, care leagă Golful Persic de piețele internaționale. În ultimele săptămâni, traficul a fost grav afectat, după ce Iranul a blocat zona folosind mine navale și rachete.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat recent că strâmtoarea rămâne „deschisă, dar închisă pentru inamici”.

Reacții internaționale și tensiuni cu aliații

Anunțul bombardamentelor vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a criticat mai mulți aliați, inclusiv Regatul Unit, Franța, Japonia și Australia, pentru că au refuzat să se alăture operațiunilor de securizare a rutei maritime.

În același timp, Emiratele Arabe Unite au indicat că ar putea participa la un efort internațional coordonat de SUA pentru protejarea traficului din zonă.

Impact economic global

Blocarea Strâmtorii Ormuz a avut efecte imediate asupra piețelor energetice. Prețurile combustibililor au crescut semnificativ, iar cotațiile petrolului au urcat pe fondul incertitudinilor privind aprovizionarea.

Agenția Internațională pentru Energie a anunțat că va elibera 400 de milioane de barili din rezervele de urgență ale statelor membre, într-o încercare de a stabiliza piața. Totuși, analiștii avertizează că această măsură poate oferi doar o soluție temporară.

Consolidarea prezenței militare

Statele Unite au trimis forțe suplimentare în regiune, inclusiv o unitate expediționară de pușcași marini, capabilă să desfășoare operațiuni amfibii. Cu toate acestea, oficialii recunosc că, în prezent, Marina americană nu poate garanta pe deplin siguranța transportului comercial prin strâmtoare.

Președintele Trump a declarat că SUA vor acționa pentru a redeschide ruta maritimă, dar a avertizat că operațiunile ar putea continua pe termen lung.

Critici interne

Conflictul a generat și tensiuni în interiorul administrației americane. Directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, Joe Kent, a demisionat, susținând că Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă și că implicarea SUA în conflict a fost determinată de presiuni externe.

Casa Albă a respins criticile, iar președintele Trump a minimizat demisia, afirmând că oficialul era „slab în materie de securitate”.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte