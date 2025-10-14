Tânără de 23 de ani, împușcată mortal în propria locuință în timpul unui joc de „ruleta rusească”

O femeie din Cincinnati, statul Ohio, a fost împușcată mortal în piept de prietenul ei, care a sugerat să joace „ruleta rusească” cu un revolver pe care inițial și-l îndreptase spre propriul cap, au transmis autoritățile americane.

Omarion Horne, în vârstă de 23 de ani, a fost prezentat în fața unei instanțe de stat din Ohio vineri, după ce a fost acuzat de crimă în legătură cu împușcarea lui Rachel Counts, de asemenea în vârstă de 23 de ani, notează New York Post.

Personalul de urgență a răspuns la un apel privind un incident armat în noaptea de 5 octombrie, conform oficialilor de aplicare a legii.

Când primele echipaje de intervenție au ajuns la o locuință din zona Winston Hills din Cincinnati, au găsit-o pe tânără cu o plagă prin împușcare. Pompierii din Cincinnati au încercat să o resusciteze, însă fără succes. Counts a fost declarată moartă la fața locului.

O anchetă ulterioară a arătat că aceasta se afla împreună cu Horne și cu partenerii lor, cei patru jucând cărți acasă.

La un moment dat, Horne ar fi scos revolverul și le-ar fi sugerat prietenilor să joace „ruleta rusească” — un joc care presupune încărcarea armei cu un singur glonț, rotirea cilindrului și apoi apăsarea trăgaciului cu arma îndreptată spre cineva.

Horne și-a îndreptat arma spre propriul cap, deși nu este clar dacă a apăsat trăgaciul, au declarat autoritățile. Apoi, Horne ar fi îndreptat revolverul spre pieptul lui Counts și ar fi tras, rezultând descărcarea unui glonț.

„Este trist că oamenii folosesc o armă ca pe o jucărie, pentru că dacă aceste circumstanțe sunt adevărate, este cu adevărat o tragedie”, a spus judecătorul William Mallory.

El a stabilit o cauțiune de 1 milion de dolari pentru Horne. Acesta urmează să se prezinte joi în fața unui juriu mare.