Proteste masive la Buenos Aires, după cazul de „narco-femicid”. Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise în direct pe TikTok

Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care ar fi legată de traficul de droguri şi care zguduie ţara de câteva zile, conform AFP.

Părinţi, frate, văr, bunic... mai mulţi membri ai familiilor victimelor, în spatele unui banner cu prenumele celor trei „Lara, Brenda, Morena” şi cu pancarte cu chipurile celor trei „chicas”, au defilat în fruntea cortegiului, acţiunea fiind lansată de o mişcare feministă şi amplificată de mai multe organizaţii de stânga radicală, scrie News.

Corpurile Morenei Verdi şi ale Brendei del Castillo, două verişoare în vârstă de 20 de ani, şi al Larei Gutiérrez, de 15 ani, au fost descoperite miercuri, îngropate lângă o casă din suburbia sudică a Buenos Aires-ului, la cinci zile după dispariţia lor.

„Nu erau asasini, ci însetaţi de sânge”

Potrivit ministrului provincial al securităţii, Javier Alonso, ele au fost atrase într-o capcană, crezând că merg la o petrecere, şi au fost supuse, înainte de a fi ucise, unei sesiuni de tortură la care ar fi asistat în direct, pe un cont închis de pe reţelele sociale, 45 de persoane. Se pare că totul s-a făcut ca un exemplu disciplinar în cadrul unui grup criminal.

„Fac apel la oameni să fie alături de noi. Întreaga ţară este şocată de ceea ce ni s-a întâmplat”, a declarat, puţin înainte de începerea manifestaţiei, pentru jurnalişti, Antonio del Castillo, bunicul Brendei şi al Morenei. „Trebuie să protejăm femeile, ca să nu se mai întâmple niciodată aşa ceva”, a spus, foarte emoţionat, Leonel del Castillo, tatăl Brendei. În cursul săptămânii, el spusese că „nu a putut recunoaşte” trupul fiicei sale, din cauza torturilor suferite. „Nu erau asasini, ci însetaţi de sânge. Nici unui animal nu i-ai face ceea ce i-au făcut lor”, a spus bunicul.

„A fost un narco-femicid!” „Vieţile noastre nu sunt de aruncat!”, se putea citi pe pancarte şi bannere în cadrul manifestaţiei, de o amploare relativ redusă comparativ cu mobilizările sociale recurente din Buenos Aires. Marşul fusese convocat de influenta organizaţie „Ni una menos” (Niciuna în minus), care luptă împotriva violenţei de gen, la scurt timp după descoperirea, miercuri, a triplului femicid, petrecut între vineri seară şi sâmbătă dimineaţă.

Fetele, „culpabilizate”

Un al cincilea suspect, bănuit că a oferit sprijin logistic cu o maşină, a fost arestat vineri în Bolivia, aproape de graniţa cu Argentina, după arestarea, miercuri, a doi bărbaţi şi a două femei, plasaţi în detenţie provizorie. Alţi doi tineri, dintre care un peruan de 20 de ani suspectat că ar fi comanditarul, sunt căutaţi activ.

Un văr al Brendei şi al Morenei prezent la manifestaţie, Federico Celebon a declarat într-un interviu pentru AFP că verişoarelor sale li se întâmpla să recurgă la prostituţie „pentru a supravieţui”, într-un context de sărăcie, şi fără ca familia să ştie. Potrivit mai multor media, ele ar fi fost invitate în acest scop la seara fatală de vinere trecută. Pentru Federico, ele au avut „neşansa” de a „se afla la momentul nepotrivit cu persoanele nepotrivite”.

Dar Yamila Alegre, aflată la marş sâmbătă, şi-a exprimat de asemenea pentru AFP indignarea faţă de tratamentul mediatic al acestui triplu asasinat. „Se încearcă mereu să fie învinovăţite fetele, se ştie totul despre viaţa lor, ce făceau acolo, cum e familia (...), se publică fotografiile lor, dar nu se ştie nimic despre autori, nu le aflăm numele, feţele lor sunt blurate...”, spunea ea cu revoltă. Ea a subliniat şi „nedreptatea” socio-economică ce apasă în primul rând asupra fetelor, „când trăieşti într-un cartier sărac, cu puţine resurse, puţine posibilităţi, ca acolo unde am crescut eu, la Ituzaingó”, în marea suburbie a Buenos Aires-ului.

„Există sărăcie în cartierul nostru, dar ceea ce se spune despre Lara este fals”, protesta Del Valle Galvan, mătuşa Larei, respingând orice legătură a nepoatei sale cu drogurile sau prostituţia. „Vrem ca dreptatea să fie făcută, ca nimic să nu fie muşamalizat, ca întreful adevăr să iasă la lumină pentru ca responsabilii să răspundă pentru faptele lor. Nu ne este frică!”, a declarat ea pentru AFP.