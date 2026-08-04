Trump critică giganții petrolieri pentru profiturile neașteptate din războiul din Iran: „Fac prea mulți bani”

Președintele american Donald Trump a intensificat presiunile asupra companiilor Exxon Mobil și Chevron în privința prețurilor ridicate ale benzinei, acuzând luni acești aliați tradiționali din industria petrolieră că "obțin profituri prea mari", în timp ce americanii se confruntă cu costuri tot mai ridicate la pompă.

Profituri record pe fondul crizei din Orientul Mijlociu

Marile companii petroliere au raportat rezultate trimestriale solide, susținute de creșterea prețurilor țițeiului cauzată de perturbările din Orientul Mijlociu, precum și de marjele de profit tot mai mari înregistrate de rafinării. Această situație a atras atenția asupra companiilor din sector, în contextul în care administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a demonstra că acționează în vederea reducerii prețurilor ridicate la carburanți, înaintea alegerilor parțiale (midterms).

"Din cauza unei penurii, ei obțin profituri prea mari", a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, luni. "Nu-mi place acest lucru, deși ar trebui să fiu ultima persoană care spune asta, pentru că sunt un mare susținător al liberei inițiative — nimeni mai mare decât mine."

Președintele american a vizat direct cei mai mari doi producători petrolieri din Statele Unite, după ce ambele companii au raportat vineri rezultate financiare solide.

"Chevron, prea mulți bani. Exxon Mobil, prea mulți, prea mulți bani", a spus Trump. "Ar trebui să dea o parte din acei bani înapoi publicului și ar face bine să reducă prețul de vânzare cu amănuntul, prețul pentru consumatori."

Prețuri apropiate de 4,10 dolari pe galon

Prețul mediu al benzinei la nivel național în Statele Unite a rămas, în ultima săptămână, în jurul valorii de 4,10 dolari pe galon, în creștere față de mai puțin de 3 dolari înainte ca Statele Unite și Israel să lanseze atacurile împotriva Iranului, în luna februarie.

La finalul lunii iunie, Trump a dispus Departamentului de Justiție să investigheze marile companii petroliere pentru că nu au redus suficient de rapid prețurile la benzină, în contextul scăderii cotațiilor țițeiului. Totuși, prețurile de la pompă sunt stabilite, în general, de operatorii stațiilor de distribuție — adesea mici întreprinzători — și nu de marii producători petrolieri.

Compania Chevron a refuzat să comenteze declarațiile lui Trump, iar Exxon nu a răspuns imediat solicitării de a formula un punct de vedere. Directorii executivi ai celor două companii au avertizat vineri, în cadrul conferințelor privind rezultatele financiare, că lipsa capacității de rafinare ar putea menține prețurile ridicate la benzină până în toamnă.

Andrea Woods, purtătoare de cuvânt a American Petroleum Institute, organizație care reprezintă marii producători de petrol, a declarat că prețurile ridicate sunt determinate de oferta și cererea globală, precum și de incertitudinile persistente legate de Strâmtoarea Hormuz și alte rute maritime esențiale, și nu de acțiunile unei singure companii. Aceasta a subliniat că industria își dorește să asigure consumatorilor energie accesibilă și sigură.

Trump l-a criticat, de asemenea, pe directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, într-o postare pe rețelele de socializare, acuzându-l că nu a recunoscut meritele politicilor administrației sale în obținerea unui trimestru record pentru companie. Președintele american a cerut tuturor companiilor petroliere să reducă imediat prețurile pentru consumatori.

Puterea lui Trump asupra piețelor ar putea slăbi

Sâmbătă, Trump a anulat brusc ceea ce numise "cele mai ample atacuri de la Al Doilea Război Mondial încoace" împotriva Iranului, optând în schimb pentru negocieri — cea mai recentă dintr-un șir aparent nesfârșit de decizii contradictorii în acest conflict.

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Piețele de energie, care preferă de regulă stabilitatea și predictibilitatea, au reacționat cu indiferență: prețul țițeiului a scăzut ușor, iar prețurile carburanților au rămas relativ constante. Deși războiul a depășit pragul de șase luni, iar alegerile parțiale se apropie, Trump a reușit până acum să mențină prețurile la pompă sub nivelul estimat de experți, mizând pe promisiuni — nerealizate încă — privind o încheiere rapidă a conflictului. Luni, el a mers un pas mai departe, criticând marile companii petroliere pentru profiturile obținute pe fondul penuriei globale de petrol cauzate de război.

Totuși, capacitatea lui Trump de a influența piețele prin declarații publice ar putea fi în scădere, cu doar trei luni înainte de alegerile parțiale care vor decide controlul asupra Congresului, în contextul în care rata sa de aprobare atinge noi minime, pe fondul nemulțumirii alegătorilor legate de costul vieții. Această evoluție survine în timp ce rezervele globale de țiței scad, războiul amenință fluxurile energetice, rafinăriile rămân fără capacitate suplimentară, iar administrația dispune de tot mai puține instrumente pentru a menține prețurile scăzute la carburanți.

"Ziua Muncii (Labor Day) este momentul din care prețurile la benzină devin parte din calculul electoral", a explicat consultantul politic republican Frank Luntz. "Ultima călătorie de vară a verii este cea care determină modul în care alegătorii evaluează costul vieții."

Un fost consilier apropiat Casei Albe, care a vorbit sub protecția anonimatului, a avertizat că declarațiile repetate ale lui Trump privind escaladarea și apoi încheierea iminentă a conflictului încep să erodeze credibilitatea sa în fața piețelor. Potrivit acestei surse, piețele nu mai reacționează la declarațiile președintelui, ci la evoluțiile reale de pe teren, iar acest lucru reprezintă un risc semnificativ pentru Partidul Republican.

Rezervele strategice de petrol, la un nivel minim istoric

Întrebat despre acest aspect, Trump a recunoscut dinamica descrisă, dar nu a manifestat urgență. El a declarat că nu se află sub nicio constrângere de timp, deși a admis necesitatea redeschiderii complete a Strâmtorii Hormuz, prin care tranzita, înainte de război, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie.

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Rory Johnston, cercetător în domeniul piețelor petroliere și fondator al newsletter-ului Commodity Context, a afirmat că abilitatea lui Trump de a influența piețele ar putea fi singurul instrument rămas la dispoziția administrației pentru a controla prețurile la carburanți.

Administrația Trump a redus rezervele strategice de petrol ale Statelor Unite la cel mai scăzut nivel de la primul mandat al președintelui Ronald Reagan. Potrivit datelor Departamentului Energiei, aproape 3 milioane de barili de petrol au fost eliberați din Rezerva Strategică de Petrol săptămâna trecută, nivelul rezervelor ajungând astfel cel mai scăzut din februarie 1983. Aproximativ jumătate din cele 218,5 milioane de barili pe care Departamentul Energiei declarase că le va pune la dispoziția pieței au fost deja extrași din formațiunile saline de-a lungul Coastei Golfului.

Patrick de Haan, șeful departamentului de analiză a pieței petroliere al serviciului GasBuddy, a precizat că, deși credibilitatea lui Trump în fața piețelor a scăzut, aceasta nu a dispărut complet, fiind însă dificil de anticipat momentul în care influența sa își va pierde efectul.

Pe măsură ce sezonul estival al călătoriilor se apropie de final, consumatorii se așteaptă ca prețurile la benzină să scadă. Potrivit lui de Haan, dacă prețul mediu național al unui galon de benzină rămâne peste 4 dolari până sâmbătă, acesta va marca cel mai târziu moment din an în care prețurile ating un asemenea nivel.