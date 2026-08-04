Șeful Gărzii de Mediu, după controalele dispuse de Diana Buzoianu: „Cifrele şi indicatorii cheie sunt clari”

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), a reacţionat după ce Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunțat că trimite Corpul de Control la comisariatele din Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea.

Șeful Gărzii de Mediu spune că instituţia pe care o conduce este deschisă oricărei verificări şi că aşteaptă concluziile controalelor dispuse de minister.

„Referitor la poziţia publică recent exprimată de Ministerul Mediului cu privire la activitatea unui set de structuri judeţene ale Gărzii de Mediu, transmit că transparenţa GNM este totală în faţa oricărei acţiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activităţii noastre”, a transmis şeful Gărzii de Mediu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Andrei Corlan spune că nu cunoaşte criteriile care au stat la baza selectării celor cinci comisariate pentru control.

„Până în acest moment nu cunosc care sunt datele punctuale pe care Ministerul Mediului le-a luat în considerare atunci când a selectat aceste cinci structuri judeţene ale GNM spre a fi controlate de urgenţă”, a afirmat Corlan.

„O eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării”

Şeful GNM consideră că evaluarea activităţii instituţiei ar trebui făcută după finalizarea verificărilor.

„Consider că este onest şi corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării şi nu invers. Orice formă de antepronunţare publică poate afecta atât imaginea instituţiei cât şi activitatea sa”, a declarat acesta.

Andrei Corlan susține că rezultatele instituţiei indică „o activitate profesionistă şi eficientă de inspecţie” şi a arătat că indicatorii sunt analizaţi constant la nivelul conducerii Gărzii de Mediu.

Garda de Mediu invocă rezultate record şi absorbţie de 100% a fondurilor PNRR

În mesajul său, Corlan vorbește și despre performanţele instituţiei din ultimii ani.

„Pe lângă datele care arată că Garda Naţională de Mediu a obţinut rezultate plasate la maximul istoric al instituţiei, instituţia a realizat o absorbţie de 100% a fondurilor alocate prin PNRR, realizând inclusiv o economie de aproximativ 2 milioane euro”, a afirmat șeful Gărzii de mediu.

Comisarul general a adăugat că activitatea instituţiei a fost evaluată pozitiv inclusiv de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) „şi încă aşteptăm suplimentarea efectivelor noastre ca parte obligaţiilor asumate drept condiţie de aderare”.

Potrivit lui Andrei Corlan, Garda de Mediu funcţionează în prezent cu 424 de comisari la nivel naţional, care desfăşoară activităţi de control în domenii precum gestionarea deşeurilor, transportul transfrontalier de deşeuri, controlul balastierelor, traficul cu specii protejate, braconajul sau traficul cu substanţe periculoase.

„Cifrele şi indicatorii cheie sunt clari”

Andrei Corlan a prezentat şi indicatori statistici privind activitatea instituţiei, inclusiv pentru cele cinci comisariate vizate de controlul ministerial.

„Rămân fidel convingerii că evoluţia Gărzii de Mediu nu trebuie doar încurajată ci şi felicitată. Dacă eu, după 17 ani în această instituţie aş putea fi subiectiv, cifrele şi indicatorii cheie sunt clari”, a transmis şeful GNM.

Comisarul general a subliniat că aşteaptă finalizarea verificărilor dispuse de Ministerul Mediului.

„Cu încredere că poziţia transmisă recent de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor este una obiectivă, aştept cu interes concluziile corpului de control şi ulterior finalizării rapoartelor vom comunica public, ca de fiecare dată, poziţia GNM, cât şi eventualele măsuri adoptate”, a conchis Corlan.

Amintim că luni, 3 august, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunţat trimiterea Corpului de Control la comisariatele Gărzii de Mediu din Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, pentru a verifica modul în care au fost gestionate problemele de mediu semnalate în aceste judeţe.