Statele Unite anunță că nu va exista un acord privind producția de rachete Patriot în Ucraina până în iarnă

Washingtonul nu a finalizat niciun acord care să permită Ucrainei să producă local rachete interceptoare Patriot, în pofida discuțiilor privind o producție în comun purtate alături de partenerii ucraineni și europeni, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

Potrivit oficialului american, prioritatea imediată o reprezintă accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană înaintea sezonului de iarnă, aspectele legate de producția pe termen lung fiind în curs de evaluare.

Într-un interviu acordat postului Fox Business, ambasadorul Matthew Whitaker a precizat că exportul de interceptoare Patriot (PAC-3) este supus unor reglementări stricte și că, în prezent, producția este rezervată producătorilor americani.

Washingtonul analizează posibilitatea unor proiecte comune alături de Ucraina și aliații europeni pentru a extinde baza industrială de apărare.

Ambasadorul a subliniat că livrarea rapidă de rachete suplimentare din stocurile aliaților primează în fața acordurilor de producție pe termen lung, care nu pot fi operaționalizate până la iarnă.

Declarațiile vin după ce președintele Donald Trump sugerase anterior o posibilă licență de fabricație pentru Ucraina, o poziție nuanțată ulterior prin prisma sensibilității tehnologiei militare.

Discuțiile pe tema armamentului avansat au loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene asupra infrastructurii ucrainene. Rachetele Patriot rămân esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești, într-un moment în care autoritățile de la Kiev avertizează asupra riscurilor majore pentru rețeaua energetică în sezonul rece, cauzate de stocurile limitate de interceptoare.