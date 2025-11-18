Ucraina recunoaşte oficial folosirea rachetelor americane ATACMS pe teritoriul Rusiei

Ucraina a confirmat marţi, pentru prima dată, că a folosit rachete americane ATACMS pe teritoriul Rusiei.

Printr-un comunicat al statului major de marţi, 18 noiembrie, Ucraina a recunoscut oficial că a folosit rachete americane ATACMS pentru a lovi ținte militare de pe teritoriul RusieiPână acum, Kievul nu afirmase în mod deschis utilizarea acestor sisteme avansate de rachete balistice, deși restricțiile impuse de administrația Biden privind folosirea lor pe teritoriul rus au fost ridicate în ultimele luni ale mandatului său, în noiembrie 2024, notează Reuters.

„Utilizarea capabilităților de lovitură pe distanțe lungi, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a precizat statul major al armatei ucrainene într-un comunicat oficial, recunoscând implicit folosirea rachetelor americane şi subliniind intenția Kievului de a menține presiunea asupra Rusiei prin lovituri strategice.

Vă reamintim că Ucraina a primit rachetele ATACMS din SUA în 2023, inițial cu restricția de a fi folosite doar pe teritoriul ucrainean, în condiţiile în care aproximativ o cincime din acesta era ocupat de forțele ruse, pentru ca ulterior Joe Biden să revină asupra hotărârii şi să-i permită lui Volodimir Zelenski să le folosească şi pe teritoriul Rusiei.

La acea vreme, Donald Trump a criticat decizia predecesorului său, iar între timp Ucraina i-a solicitat noului preşedinte rachete Tomahawk, cu o rază de acțiune de 2.500 km, pentru a consolida capacitatea de negociere cu Rusia. Deşi la început liderul de la Casa Albă a declarat că ia în considerare ideea, în cele din urmă a declarat că nu intenționează momentan să aprobe livrările.

Potrivit Reuters, Ucraina a folosit deja rachetele ATACMS în noiembrie 2024 pentru a lovi o instalație militară din regiunea Bryansk. Rusia declara atunci că a doborât cinci din cele șase rachete, iar resturile uneia au provocat un incendiu minor, fără victime sau pagube semnificative.

Revenind la situaţia actuală, potrivit unei declaraţii a primarului Moscovei, apărarea antiaeriană rusă a doborât marți, 18 noiembrie, trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, dar, ca urmare a atacului, aeroporturile Șeremetievo și Vnukovo au fost temporar închise.