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„Să-i bombardați cu o forță cum nu s-a mai văzut”. Instrucţiunile lui Trump pentru Pentagon, în situaţia în care ar fi asasinat de Iran

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Donald Trump afirmă că a lăsat instrucțiuni pentru cazul în care ar fi ucis de Iran și avertizează că răspunsul SUA ar fi unul fără precedent. Declarațiile vin după ce în timpul înmormântării liderului lor suprem iranienii au afişat bannere în care au cerut moartea preşedintelui american.

Donald Trump lăsat instrucţiuni pentru Pentagon în cazul asasinării sale. FOTO: AFP
Donald Trump lăsat instrucţiuni pentru Pentagon în cazul asasinării sale. FOTO: AFP

„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Asta este situația cu care ne confruntăm”, a spus președintele într-un interviu acordat publicației New York Post, referindu-se la presupusele planuri ale Teheranului de a-l ucide.

„Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă mi s-ar întâmpla ceva, ar trebui pur și simplu să-i bombardăm cu o forță cum nu s-a mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Israelul ar fi transmis în această săptămână date privind un complot al Iranului care îl vizează, președintele american a declarat că nu este vorba despre un plan nou al Iranului, subliniind că Teheranul îl are de mult timp în vizor.

„Nu, nu. Israelul nu a descoperit nimic. Nu, nu”, a spus el. „Sunt pe primul loc [pe lista Iranului] de foarte mult timp; așa stau lucrurile”, a completat el, la finalul declaraţiei adăugând ironic: „Sper că o să-mi simțiți lipsa”.

Serviciile americane spun că Iranul a urmărit în mod deschis asasinarea președintelui american încă din 2020, când Donald Trump a ordonat atacul în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

De asemenea, după ce un glonţ i-a „şters” urechea în timpul unui miting electoral desfășurat la Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie 2024, autoritățile americane au dejucat mai multe comploturi de asasinare care îl vizau pe liderul de la Casa Albă.

Declaraţiile lui Donald Trump vin în contextul în care tensiunile dintre SUA și Iran au atins un punct critic în această săptămână, în timpul funeraliilor liderului suprem iranian ucis, manifestanții iranieni desfăşurând bannere uriașe în care cereau moartea lui preşedintelui american.

„De ce nu l-am ucide pe cel care l-a ucis pe imam-ul și liderul meu?”, ar fi spus un cleric care a ținut un discurs la una dintre ceremoniile comemorative din această săptămână, potrivit presei iraniene. „Uciderea lui Trump este datoria noastră. ... De ce mai este în viață cel mai josnic om din lume?”

Mesajele iranienilor pentru Donald Trump. FOTO: captură video
Mesajele iranienilor pentru Donald Trump. FOTO: captură video

Tor săptămâna aceasta, după ce, luni și marți, Iranul a atacat trei nave în Strâmtoarea Hormuz, Donald Trump a anulat acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran, precum și memorandumul de înțelegere aflat în fază incipientă, a eliminat derogarea care permitea continuarea exporturilor de petrol iranian în ciuda sancțiunilor și în cursul zilelor de marți și miercuri a lansat aproape 200 de lovituri asupra Iranului.

Nemulțumirea lui Trump față de Iran a fost vizibilă, de asemenea, la summitul NATO de la Ankara din această săptămână, unde i-a numit „ticăloşi” pe iranieni pentru că au lansat atacuri în strâmtoare, în ciuda acordului de încetare a focului și a promisiunii suplimentare de reducere a tensiunilor în perioada în care era înmormântat liderul suprem ucis, Ali Khamenei.

 „Au avut lideri, au dispărut. Apoi au avut un alt set de lideri, au dispărut. Acum au un alt set de lideri, poate vor dispărea și ei, cine știe? (...) Și știți ceva? Poate voi dispărea și eu. Pentru că sunt ținta lor numărul unu - acest lucru este cunoscut peste tot. Pentru că sunt niște ticăloși”, a declarat Trump la summit.

„Așa acționează ei și așa au făcut timp de 47 de ani”, a adăugat președintele el.

Ulterior, Donald Trump a schimbat avionul la întoarcerea de la Ankara, iar Casa Albă a recunoscut mai târziu că această măsură a făcut parte dintr-un protocol de securitate menit să îi protejeze viața, după ce președintele declarase în fața jurnaliștilor că Iranul îl vrea mort.

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