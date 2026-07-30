SUA bombardează din nou Iranul după atacul cu rachete asupra forțelor americane. Au fost lovite zeci de ținte

Statele Unite au lansat, în noaptea de miercuri spre joi, o nouă serie de lovituri asupra Iranului, în ceea ce armata americană descrie drept un răspuns direct la atacurile cu rachete balistice lansate de Teheran împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu. Operațiunea a vizat zeci de obiective ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Iranul a lansat marți mai multe rachete balistice asupra forțelor SUA din regiune, într-o acțiune calificată de Washington drept o „tentativă de atac-surpriză”, potrivit Comandamentului Central al armatei americane (CENTCOM).

Armata americană susține că toate rachetele au fost interceptate, în timp ce autoritățile iraniene au confirmat că ținta atacului au fost baze militare americane din Iordania.

Bombardamente asupra unor obiective ale Gardienilor Revoluției

CENTCOM a anunțat că operațiunea militară americană a început la ora 00:00 GMT și s-a desfășurat timp de aproximativ două ore. Au fost lovite zeci de ținte aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, inclusiv centre de comandă, instalații pentru rachete și drone, precum și infrastructură maritimă.

Înaintea atacului, președintele american Donald Trump avertizase că Statele Unite vor riposta după tentativa Iranului de a lovi forțele americane.

„Îi vom lovi foarte puternic”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Explozii în mai multe provincii din Iran

Presa iraniană a relatat explozii în sudul țării. Agenția Fars, apropiată de Gardienii Revoluției, a anunțat atacuri asupra insulei Qeshm și în provincia Bushehr. Potrivit AFP, care citează presa oficială iraniană, lovituri au fost raportate și în provinciile Hormozgan și Khuzestan.

Pe insula Qeshm, echipele de intervenție căutau două persoane surprinse sub dărâmăturile unei locuințe, au informat agenția oficială IRNA și AFP.

Iranul confirmă atacul asupra bazei americane din Iordania

Teheranul a confirmat că a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Iordania. Autoritățile iordaniene au anunțat că au interceptat cinci dintre acestea, iar armata americană afirmă că toate rachetele îndreptate împotriva forțelor SUA au fost distruse înainte de a-și atinge țintele.

Escaladarea conflictului

Cu doar o zi înainte, în noaptea de marți spre miercuri, Statele Unite și Arabia Saudită au desfășurat lovituri comune în Irak împotriva unor grupări pro-iraniene. CENTCOM a precizat că operațiunea a reprezentat un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone atribuite IRGC.

Facțiunea irakiană Hashd al-Shaabi a anunțat că bombardamentele s-au soldat cu 20 de morți și 32 de răniți. În replică, președinția Irakului a condamnat operațiunea, pe care a calificat-o drept o „încălcare flagrantă a suveranității” statului irakian.

Actuala escaladare are loc după loviturile americano-israeliene lansate asupra Iranului la 28 februarie. Tentativele ulterioare de reluare a negocierilor și acordul de încetare a focului convenit la jumătatea lunii iunie au eșuat, Washingtonul și Teheranul acuzându-se reciproc de încălcarea înțelegerilor.