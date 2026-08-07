Administrația Trump verifică rețelele sociale ale jurnaliștilor străini care solicită vize pentru SUA

Administrația americană pregătește extinderea programului de verificare a activității online pentru jurnaliștii străini care solicită vize de intrare în Statele Unite, potrivit unor informații publicate de presa americană.

Conform unui memorandum intern citat de publicația conservatoare The Daily Signal, Departamentul de Stat al SUA intenționează să includă reprezentanții presei străine într-un program care obligă solicitanții anumitor categorii de vize să își facă publice conturile de pe rețelele sociale pentru verificări suplimentare.

Măsura va fi extinsă și asupra unor categorii de lucrători din Canada și Mexic care solicită vize pentru activități în SUA, relatează informează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Washingtonul invocă motive de securitate

Deși Departamentul de Stat nu a confirmat oficial detaliile documentului, un purtător de cuvânt a precizat că verificarea prezenței online face parte din procedurile utilizate pentru stabilirea eligibilității solicitanților de viză.

Potrivit instituției, autoritățile americane analizează informațiile disponibile pentru a se asigura că persoanele care intră în Statele Unite respectă legislația americană și nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau a siguranței publice.

Oficialii au subliniat că procesul de evaluare include mai multe metode menite să prevină fraudele și să permită o examinare amănunțită a solicitanților.

Noi restricții pentru jurnaliști și studenți străini

Anunțul vine după ce Departamentul pentru Securitate Internă a înăsprit luna trecută regulile privind perioada de ședere în SUA pentru jurnaliștii străini și alte categorii de deținători de vize, inclusiv studenții internaționali.

Politica se înscrie într-o serie de măsuri promovate de administrația președintelui Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat, prin care activitatea din mediul online este luată în considerare în procesul de acordare sau revocare a vizelor.

Aceste decizii au stârnit critici din partea organizațiilor pentru drepturi civile, care avertizează că măsurile ar putea afecta libertatea de exprimare.

Mesajul administrației Trump: „Viza este un privilegiu”

În ultimii ani, autoritățile americane au anunțat că analizează inclusiv postările considerate antisemite sau antiamericane ale unor solicitanți de vize și imigranți. De asemenea, administrația Trump a revocat vize ale unor cetățeni străini și a luat măsuri împotriva unor studenți implicați în proteste pro-palestiniene.

Secretarul de Stat Marco Rubio a susținut în repetate rânduri că „a avea o viză este un privilegiu, nu un drept”.

Potrivit noilor reguli aflate în pregătire, jurnaliștii străini ar putea fi limitați la șederi de maximum 240 de zile pe teritoriul SUA, cu posibilitatea solicitării unor prelungiri ulterioare.