Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
SUA schimbă regulile vaccinării contra varicelei. Avertisment dur pentru România: „Vor muri oameni din cauza unor decizii greșite”

Publicat:

Deciziile recente ale experților americani privind imunizarea împotriva varicelei la copii în SUA ridică semne de întrebare și în România, unde acest vaccin nici măcar nu este inclus în programul național.

Tot mai puţini copii sunt imunizaţi cu vaccinul ROR în România. FOTO Shutterstock
Într-o postare publicată pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii, medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra schimbărilor făcute de ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), grupul de experți care stabilește politicile de vaccinare în SUA.

„ATENȚIE, URMEAZĂ ȘTIRI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL... Nu, nu este vorba de o știre dintr-un jurnal de televiziune și nici un articol dintr-un ziar de mare tiraj... Este o știre banală care a trecut aproape neobservată în peisajul comunicării medicale din România”, avertizează pediatrul.

Potrivit deciziei ACIP, adoptată cu 8 voturi pentru şi 3 împotrivă, prima doză de vaccin trebuie administrată copiilor sub 4 ani prin MMR (rujeolă, oreion, rubeolă) și vaccin separat împotriva varicelei, doar copiii mai mari de 4 ani primind vaccinul combinat MMRV.

În condiţiile în care la nivel global numărul copiilor imunizaţi scade considerabil de la an la an, medicii se așteaptă la o scădere a acoperirii vaccinale, din cauza faptului că părinții vor trebui să facă mai multe vizite la cabinet și copiii vor primi mai multe injecții.

„Ca de fiecare dată când apare o schimbare ce impune mai multe veniri la cabinet, mai multe consulturi și mai multe injecții, o să fie observată scăderea acoperirii vaccinale. Așa o să fie și pentru varicelă. Sau pentru ambele componente…”, explică Mihai Craiu.

Situația în România

În România situaţia este şi mai gravă, în condiţiile în care vaccinul împotriva varicelei nici măcar nu este inclus în programul național. De aceea, avertizează medicul, există riscul să apară cazuri similare celui descris recent în New England Journal of Medicine, în care un adult sănătos de 44 de ani din Olanda, care, fără să fi avut boala sau vaccinul în copilărie, a dezvoltat o formă extrem de severă de varicelă ce a necesitat tratament complex.

Un număr tot mai mare de părinți din România refuză vaccinarea copiilor în cadrul programului naţional, ceea ce a determinat o scădere constantă a acoperirii vaccinale pentru serul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă).

Potrivit datelor colectate de organizația „Salvați Copiii România” în februarie 2024, pentru copiii născuți în 2018, rata de vaccinare la două doze de ROR este, în medie, de 69,4% la nivel național (68,5% în mediul urban și 70,6% în mediul rural). Diferențele între județe sunt însă foarte mari: Giurgiu înregistrează cea mai ridicată rată, de 97,5%, în timp ce cele mai scăzute valori sunt în Neamț (44,9%), Hunedoara (48,6%), Caraș-Severin și Suceava (ambele cu 53,3%).

Studiul are în vedere două vaccinuri obligatorii din calendarul național de imunizare și unul opțional: ROR, vaccinul pneumococic conjugat și vaccinul împotriva HPV.

„Analiza datelor privind acoperirea vaccinală în perioada 2020-2024 evidenţiază o tendinţă îngrijorătoare de scădere pentru cele două vaccinuri obligatorii, cu implicaţii semnificative pentru sănătatea publică. Scăderea ratelor de vaccinare a avut un impact epidemiologic semnificativ, evidenţiat cel mai clar prin apariţia epidemiei de rujeolă din decembrie 2023. Deosebit de îngrijorătoare este afectarea disproporţionată a copiilor sub un an, trei dintre decesele cauzate de rujeolă fiind înregistrate la cei cu vârste între 7 şi 8 luni, care nu erau încă eligibili pentru vaccinare”, arată organizația „Salvaţi Copiii”.

De asemenea, medicii de familie atrag atenția asupra unei scăderi constante a vaccinării pentru ROR, mai ales la administrarea celei de-a doua doze, la vârsta de cinci ani.

De ce adulții sunt mai vulnerabili

Spitalul Virtual pentru Copii atrage atenția că varicela este mult mai agresivă la maturitate, explicând faptul că „adulții au deseori un conflict cu virusul varicelo-zosterian mult mai violent decât copiii. Și uneori pot muri”.

Riscurile cresc și în cazul pacienților care trec prin transplanturi sau boli grave. „Cum se întâmplă, în mod stupid, cu cei care supraviețuiesc unui cancer grav, fac transplant de măduvă și pleacă acasă refuzând să refacă vaccinurile copilăriei. Căci transplantul de măduvă șterge total memoria imună. Da, există astfel de tragedii peste tot în lume. Și în România”, mai spune pediatrul.

„Vom intra într-o eră cu și mai multă ură și cu polarizare extremă a opiniilor. Vestea tristă este că unii oameni vor muri din cauza unor decizii greșite. Și vor fi semnificativ mai mulți morți în tabăra care este… pentru decizii «informate» luate de frica unor riscuri imaginare, ignorând riscul nevaccinării celor vulnerabili”, este mesajul îngrijorător transmis pe pagina Spitalului Virtual pentru Copii.

Sănătate

