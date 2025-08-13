Mii de experți în sănătate cer demiterea lui Robert F. Kennedy Jr: „Distrage atenția de la problemele reale”

Aproape 3.000 de specialiști în domeniul Sănătății au cerut demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA.

O organizație formată din mii de profesioniști din domeniul sănătății acuză administrația americană că evită problemele reale ale sănătății publice și cere demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS). Potrivit acestora, RFK Jr „distrage atenția” cu inițiative care nu atacă adevăratele cauze ale stării precare de sănătate din SUA.

Organizația Defend Public Health, care reunește circa 3.000 de profesioniști și susținători ai domeniului, a publicat un raport ce evidențiază principalele provocări în sănătatea publică și formulează o serie de recomandări urgente. Lansarea raportului a fost programată să coincidă cu apariția celei de-a doua ediții a inițiativei guvernamentale „Make America Healthy Again” (MAHA). Publicarea acestuia din urmă a fost însă amânată, pe fondul tensiunilor din interiorul agențiilor de sănătate.

„Raportul Maha este, în esență, o distragere a atenției de la cauzele reale ale sănătății precare”, a declarat Elizabeth Jacobs, profesoară emerită la Universitatea din Arizona și membru fondator al Defend Public Health, potrivit The Guardian.

Potrivit lui Jacobs, administrația „nu dorește să abordeze probleme precum sărăcia, educația și accesul la servicii medicale”, ci „distrage atenția publicului cu informații despre soluții la probleme care nu există în realitate”. Ea avertizează că „atunci când fundamentul politicii nu se bazează pe dovezi, acesta se va prăbuși”.

Recomandări pentru îmbunătățirea sănătății publice

Raportul Defend Public Health se concentrează pe măsuri concrete: creșterea siguranței alimentare și accesului la alimente sănătoase prin programe precum SNAP, extinderea accesului la vaccinuri și asistență medicală, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, asigurarea aerului curat și finanțarea integrală a cercetării și a sistemelor de sănătate publică.

Alte propuneri includ combaterea dezinformării științifice, reducerea violenței cu arme de foc, principala cauză de deces în rândul copiilor americani și întărirea pregătirii pentru pandemii.

„Cel mai important pas”: demiterea lui RFK Jr

Ultima și cea mai controversată recomandare este demiterea lui Robert F. Kennedy Jr, considerată „cel mai important pas către îmbunătățirea sănătății americanilor”.

Georges Benjamin, director executiv al Asociației Americane de Sănătate Publică, susține raportul: „Dacă te uiți la lucrurile care ucid efectiv oamenii, din cele 10 cauze principale de deces, aceasta este lista potrivită”.

El a subliniat că SUA cheltuiesc de două ori mai mult decât orice altă țară industrializată pentru sănătate, dar obțin rezultate mai slabe, în mare parte din cauza „fracturării sistemului de sănătate”, a investițiilor reduse în îngrijirea primară și prevenție și a tăierilor de fonduri pentru programele sociale sub a doua administrație Trump.

„Hrăniți copiii înainte de a vorbi despre coloranți alimentari”

Jacobs consideră că prioritățile administrației sunt greșite: „Dacă vor cu adevărat să readucă America la o stare de sănătate bună, aș sugera să începem mai întâi prin a hrăni copiii. Când, de exemplu, RFK Jr vorbește despre coloranții alimentari, nu cred că acest lucru este nici pe departe la fel de important ca faptul că 13 milioane de copii din Statele Unite nu știu de unde vor primi următoarea masă”.

Ea a adăugat că dezinformarea științifică este o „amenințare existențială” pentru sănătatea americanilor, iar „guvernul SUA este în prezent o sursă majoră” de informații eronate.