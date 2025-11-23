Nepoata lui John F. Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal: „Mai am mai puțin de un an de trăit”

Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal și că medicul i-a comunicat că mai are mai puțin de un an de trăit, potrivit CNN.

Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, este jurnalistă specializată în probleme de mediu și este a doua fiică a fostului ambasador american Caroline Kennedy și a designerului Edwin Schlossberg.

Într-un articol publicat în revista The New Yorker, Tatiana a dezvăluit că în 2024 a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută, prezentând o mutație rară cunoscută sub numele de Inversiunea 3, întâlnită în mai puțin de 2% dintre cazuri. Boala a fost descoperită chiar în perioada în care își năștea fiica. Tatiana și soțul ei, George Moran, au un băiat de 3 ani și o fetiță de 1 an.

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine. Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam”, declară Schlossberg.

Tratamentul a fost extrem de epuizant, implicând mai multe cure de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la două studii clinice. În septembrie, Tatiana a fost diagnosticată și cu o formă a virusului Epstein-Barr, care i-a afectat grav rinichii și a necesitat să învețe din nou să meargă. „În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ține în viață timp de un an, poate”, a scris ea.

Jurnalista și-a exprimat regretul că boala adaugă un capitol tragic istoriei familiei sale, care include asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 și a unchiului său, fostul procuror general Robert F. Kennedy, în 1968.

„Toată viața mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună și o fiică bună, să o protejez pe mama mea și să nu o supăr sau să o enervez niciodată. Acum am adăugat o nouă tragedie în viața ei, în viața familiei noastre, și nu pot face nimic pentru a opri asta”, a mai spus Tatiana Schlossberg.