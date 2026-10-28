Șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, solicită ridicarea sancțiunilor americane impuse instituției. Administrația președintelui american Donald Trump analizează deja o cerere în acest sens, dar încă nu s-a luat o decizie. Negocierile au loc pe fondul participării fondului la organizarea furnizării de motorină rusească către Statele Unite, scrie The New York Times.

Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff Foto: X

Oficialul american a confirmat că administrația analizează o cerere de ridicare a sancțiunilor asupra RFPI, în conformitate cu procedura stabilită. El a explicat acest lucru prin dorința de a îmbunătăți relațiile dintre Washington și Moscova și de a contribui la încheierea războiului. Oficialul a evaluat pozitiv rolul directorului fondului, Kirill Dmitriev.

El spune că este un mediator util pentru negociatorii americani în război. Dmitriev reprezintă interesele economice ale dictatorului rus Vladimir Putin în relațiile cu administrația Trump și convinge Washingtonul de perspectivele cooperării comerciale cu Rusia.

RFPI a investit miliarde de dolari în companii rusești, adesea cu parteneri din Orientul Mijlociu și din alte părți. Prin intermediul unor astfel de proiecte, fondul a contribuit la extinderea influenței internaționale a Moscovei. Administrația Joe Biden a impus sancțiuni la doar câteva zile după ce Rusia a început o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022. La acea vreme, autoritățile americane au numit fondul o „cutie neagră” a lui Putin și o manifestare a cleptocrației rusești.

Eric Green, care a fost directorul lui Biden pentru Rusia în Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe, a explicat motivele deciziei. Potrivit acestuia, sancțiunile împotriva fondului au fost una dintre primele priorități. Accesul RFPI la sistemul financiar occidental ar putea ajuta Rusia să finanțeze războiul. Un alt motiv a fost legăturile fondului cu proiecte strâns asociate cu Putin.

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Discuțiile despre o posibilă ridicare a sancțiunilor au loc pe fondul altor propuneri economice din partea Moscovei. În ultimele săptămâni, emisarii lui Trump și Putin au vorbit despre vânzarea unei participații la o importantă companie petrolieră rusă către un grup de investitori cu conexiuni puternice. De asemenea, s-a vorbit despre extracția de gaze naturale din Alaska. Mai mulți directori ai proiectului au demisionat din cauza îngrijorărilor legate de finanțarea ascunsă a Rusiei. O altă propunere - de a crește exporturile de gaze rusești către Europa - a uimit guvernele europene.

Echipa lui Trump consideră că acordurile de afaceri cu Putin ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina. Conform acestei abordări, ar trebui să demonstreze disponibilitatea Statelor Unite de a construi o nouă relație, benefică din punct de vedere economic, cu Moscova. Criticii, inclusiv parlamentarii republicani, văd lucrurile diferit. În opinia lor, Trump oferă Rusiei avantaje economice fără a o obliga să încheie războiul.

Green consideră că ridicarea sancțiunilor împotriva fondului ar fi un semnal puternic al unei schimbări a poziției americane. Washingtonul a insistat anterior că restricțiile economice și alte consecințe pentru Rusia ar trebui să rămână până la rezolvarea războiului din Ucraina. Potrivit fostului oficial, ridicarea sancțiunilor împotriva RFPI ar însemna o slăbire a acestei abordări.

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Fondul este implicat activ în implementarea acordului cu Trump privind motorina. După ce președintele SUA a ridicat sancțiunile asupra motorinei rusești pe 9 octombrie, RFPI a contribuit la organizarea primelor livrări către Statele Unite. Potrivit oficialilor ruși, trei cisterne cu combustibil au plecat spre SUA în această lună. Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat vinerea trecută că livrările au avut loc cu un sprijin semnificativ din partea Fundației Dmitriev.

La o conferință de la Moscova, pe 16 octombrie, Dmitriev a numit acordul cu motorina unul dintre exemplele concrete care, se presupune, îi conving pe americani de eroarea sancțiunilor. Șeful RFPI a anunțat, de asemenea, că fondul este disponibil să efectueze plăți americane pentru motorina rusească, în ciuda numeroaselor obstacole impuse de sancțiuni. În același timp, fondul s-a oferit să devină intermediar în vânzarea de combustibil și, în același timp, a cerut relaxarea sancțiunilor împotriva sa.

Kirill Dmitriev, contacte cu Witkoff și Kushner

Departamentul Trezoreriei SUA consideră că fondul deține deja toate autorizațiile necesare pentru operațiunile cu motorină. Acestea au fost furnizate prin decizia din 9 octombrie de suspendare a sancțiunilor asupra combustibilului rusesc. Prin urmare, cererea RFPI pentru ridicarea completă a restricțiilor este examinată separat, conform procedurii obișnuite. Fondul trebuie să dovedească că motivele includerii sale pe lista de sancțiuni nu se mai aplică.

Dmitriev a câștigat o influență considerabilă în relațiile cu actuala administrație americană. El conduce eforturile Kremlinului de a promova potențiale acorduri economice cu Washingtonul. Dmitriev are, de asemenea, legături cu persoane apropiate guvernului rus și cu lideri străini. Soția sa este apropiată de una dintre fiicele lui Putin, potrivit unor persoane familiare cu familia sa.

De la realegerea lui Trump, șeful Federației Ruse pentru Cercetarea Păcii Internaționale publică aproape zilnic articole în limba engleză în X, repetând tezele Casei Albe. Comentând acordul cu motorina, el a scris că abordarea lui Biden, care ar fi incitat la război, este respinsă ca fiind „distructivă și ineficientă”. Principalii interlocutori americani ai lui Dmitriev au fost trimisul special al lui Trump pentru pace, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner. În timpul discuțiilor cu Putin la Sankt Petersburg, săptămâna trecută, Witkoff a evaluat pozitiv cooperarea cu șeful fondului.

„A fost foarte, foarte plăcut să lucrez cu Kirill”, a spus trimisul american.

În cadrul aceleiași întâlniri, Witkoff a menționat că Departamentul Trezoreriei SUA lucrează deja separat cu Dmitriev. Potrivit acestuia, acest lucru ajută la vizualizarea posibilităților unei viitoare cooperări între cele două state. De asemenea, el a afirmat că partea americană discută deschis aceste perspective cu ucrainenii pentru a le oferi o idee despre posibilitățile de după război.