 Ucraina recucerește teritorii, iar forțele sale sunt în ofensivă, anunță Volodimir Zelenski | adevarul.ro
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Ucraina recucerește teritorii, iar forțele sale sunt în ofensivă, anunță Volodimir Zelenski

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Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că armata ucraineană recucerește teritorii în urma mai multor operațiuni ofensive.

Volodimir Zelenski
Pompier în Kramatorsk Foto: AFP

  În discursul său video de seară, Zelenski a afirmat că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este cea mai bună din ultima perioadă, în contextul războiului care durează de patru ani și jumătate. El a adăugat că poziția armatei ucrainene ar putea fi consolidată prin livrarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană din partea aliaților occidentali, potrivit Mediafax.

Citând un raport al comandanților militari de rang înalt, Zelenski a vorbit pentru prima dată despre operațiunea „Veles”, în care au fost folosite conducte de gaze în nord-estul Ucrainei.

  El a menționat, de asemenea, o operațiune de asalt aerian în estul Ucrainei și operațiunea „Vivaldi”, desfășurată mai la nord, care a avut ca scop împiedicarea avansului rusesc în zone strategice.  

El a precizat că operațiunea „Veles” s-a desfășurat în apropierea orașului Kupiansk, din nord-estul regiunii Harkov, recucerit de forțele ucrainene la sfârșitul anului 2022, dar aflat de atunci sub presiunea constantă a trupelor ruse.

„Este o operațiune puternică, bine planificată și bazată pe tehnologie. Rușii au încercat să folosească conductele subterane de gaze pentru a avansa dincolo de pozițiile noastre, a declarat Zelenski.

„Luptătorii noștri au întors această tactică împotriva rușilor și au folosit infrastructura subterană împotriva ocupanților, cu un succes extraordinar”, a spus el.

În ceea ce privește ofensiva „Vivaldi”, un comandant militar ucrainean de rang înalt a raportat luna trecută că militarii ucraineni au eliminat grupurile rusești infiltrate de pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați și au recucerit alți 10 kilometri pătrați de teritoriu.

Operațiunea s-a concentrat asupra unei zone situate la nord de principalele puncte de apărare ucrainene din regiune, cunoscute drept „centura de fortărețe”, formată din orașele Sloviansk și Kramatorsk. Cucerirea acestora ar aduce Rusia mai aproape de obiectivul său de a controla întreaga regiune Donbas.

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