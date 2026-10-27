Rachetele balistice rusești au lovit o universitate din Kiev, centre medicale și un pod important: o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite

O universitate, unități medicale, un pod important și mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor rusești asupra capitalei Ucrainei, în noaptea de luni spre marți.

Crater provocat de o rachetă rusească în Kiev Foto: X@MrFukkew

Rachete balistice rusești au lovit Kievul în cursul nopții, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 15, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

Printre obiectivele avariate se numără un campus universitar, un pod important peste râul Nipru, o clădire administrativă și mai multe unități medicale.

Kievul, oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, a fost vizat în repetate rânduri de atacuri rusești cu rachete balistice în ultimele luni, în contextul deficitului de sisteme de apărare antiaeriană cu care se confruntă Ucraina. În timp ce ofensiva terestră a Rusiei a încetinit, Moscova continuă să lanseze atacuri aeriene de amploare asupra orașelor ucrainene.

Printre persoanele rănite în cel mai recent atac se numără un paramedic, un tehnician medical și un student în vârstă de 20 de ani.

Nouă cadre medicale rănite au fost transportate la spital, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Pod important avariat, circulația metroului suspendată temporar

Podul de Sud peste râul Nipru, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei, a fost, de asemenea, lovit în timpul atacului, a declarat Kliciko.

Podul face legătura între estul și vestul Kievului și este esențial pentru deplasările zilnice ale unui număr mare de locuitori.

Potrivit primarului, podul și infrastructura aferentă rețelei de metrou au suferit avarii. Circulația trenurilor pe pod a fost suspendată temporar.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse au lovit și un campus universitar, zona parcului Kyoto, cunoscut în capitală, precum și clădiri rezidențiale.

Jurnaliștii publicației The Kyiv Independent, aflați la fața locului, au relatat că explozii puternice au fost auzite în districtele Podilskîi și Obolonskîi în jurul orei locale 21:45.

Cu doar câteva minute înainte, Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră că rachete balistice și alte proiectile se îndreptau spre capitală.

În districtul Desnianskîi, o explozie a fost auzită în apropierea unei stații de metrou. O mașină a fost avariată, a precizat Kliciko.

Unități medicale și clădiri rezidențiale, avariate

Două unități medicale din districtul Dniprovskîi au fost avariate în urma atacului, potrivit primarului Kievului.

La unul dintre obiective, suflul exploziei a spart geamurile secției de terapie intensivă. Ferestrele celeilalte unități medicale au fost, de asemenea, distruse.

În același district, o clădire comercială cu trei etaje a fost „parțial distrusă”, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. În această zonă a fost găsită persoana care și-a pierdut viața.

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Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că și o clădire școlară a fost avariată.

În districtul Desnianskîi, atacurile au provocat pagube unui campus universitar, unor cămine studențești și clădirilor rezidențiale din apropiere, potrivit DSNS.

Un nou val de atacuri, în cursul nopții

La câteva ore după primele explozii, Kievul a fost vizat de un nou val de atacuri cu rachete balistice.

Jurnaliștii The Kyiv Independent au relatat că noi explozii au fost auzite în jurul orei locale 03:30. Cel puțin șapte explozii au zguduit orașul într-un interval de aproximativ trei minute.

Acestea s-au produs la câteva minute după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre capitală.

Aproximativ 15 minute mai târziu, o nouă explozie a zguduit orașul, fără un avertisment prealabil.

Potrivit lui Kliciko, al doilea val de atacuri a avariat o clădire administrativă din districtul Podilskîi. Alte clădiri nerezidențiale au fost vizate în două zone ale căror locații nu au fost precizate.

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Primarul a mai anunțat că unele stații de metrou avariate în primul atac au fost reparate de echipele de intervenție pe parcursul nopții.

Podul de Sud și alte poduri importante din Kiev au fost atacate în repetate rânduri în luna octombrie. Atacurile ar putea urmări perturbarea logisticii și a activităților cotidiene din capitală.

Zelenski cere accelerarea livrărilor de sisteme antiaeriene

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile asupra Kievului și a reiterat apelul adresat aliaților Ucrainei de a furniza sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

„Rachete balistice rusești au lovit terenul unei universități din Kiev și zona din jurul acesteia — practic, campusul, parcul Kyoto, zona din apropierea unei stații de metrou și clădiri rezidențiale”, a scris Zelenski.

Acesta a avertizat că întârzierile în furnizarea sistemelor de apărare antiaeriană pot avea consecințe grave, în condițiile în care amenințarea atacurilor rusești este permanentă.

„Tocmai în astfel de circumstanțe, când amenințarea este constantă, când atacurile pot avea loc în orice moment și pot viza direct orașe și sate, întârzierile artificiale în furnizarea apărării antiaeriene Ucrainei contribuie la teroare”, a adăugat președintele ucrainean.

Rusia continuă să atace infrastructura civilă din orașele ucrainene, în cadrul războiului declanșat împotriva Ucrainei.