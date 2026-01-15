search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Maduro. Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari

0
0
Publicat:

SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului  acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump.

SUA a făcut prima tranzacţie cu petrol din Venetuela după arestarea lui Maduro. FOTO: Shutterstock
SUA a făcut prima tranzacţie cu petrol din Venetuela după arestarea lui Maduro. FOTO: Shutterstock

Statele Unite au finalizat o primă vânzare de petrol provenit din Venezuela, marcând o premieră după arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Informația a fost confirmată joi, 15 ianuarie, pentru agenția France Presse de un oficial american care a solicitat anonimatul, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, tranzacția s-a ridicat la aproximativ 500 de milioane de dolari. Oficialul american nu a făcut publică identitatea cumpărătorului, dar a precizat că această operațiune ar putea fi urmată de alte vânzări similare în zilele sau săptămânile următoare.

Tot joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat că „președintele Donald Trump a negociat imediat după arestarea narco-teroristului Nicolas Maduro un acord energetic istoric cu Venezuela, avantajos pentru popoarele american și venezuelean”.

Declarația confirmă schimbarea majoră de strategie a Washingtonului în ceea ce privește gestionarea resurselor energetice ale statului sud-american.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că „autoritățile interimare din Venezuela urmează să transfere Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol supus sancțiunilor și de înaltă calitate”, ceea ce, potrivit presei internaţionale, ar echivala cu producția Venezuelei pe o perioadă de una până la două luni.

În acelaşi context, Donald Trump a mai a subliniat că intenționează să „controleze” veniturile rezultate din vânzarea acestui țiței şi le-a cerut marilor companii petroliere internaționale să se implice direct în exploatarea rezervelor Venezuelei, susținând că acestea ar fi dispuse să investească „cel puțin 100 de miliarde de dolari”. Totuși, directorul executiv al gigantului american ExxonMobil a declarat că, în condițiile actuale, este „imposibil de investit” în Venezuela.

Planurile administrației de la Washington prevăd ca guvernul de la Caracas să nu aibă niciun rol în deciziile privind exploatarea resurselor petroliere ale țării. Donald Trump le-ar fi transmis în mod direct liderilor din industria energetică că „veți trata direct cu noi”, subliniind că nu dorește negocieri între companii și autoritățile venezuelene.

La finalul săptămânii trecute, președintele american a semnat și un ordin executiv de urgență care oferă protecție specială activelor venezuelene aflate pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv veniturilor obținute din petrol. Măsura are ca scop împiedicarea confiscării acestora de către instanțe sau alți creditori, consolidând controlul Washingtonului asupra fluxurilor financiare generate de resursele energetice ale Venezuelei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare protest din 2026! Mii de români, în marș spre Guvern: “Jos Bolojan”, “Libertate”, “Unitate națională”, “Călin Georgescu, președinte”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Nu mă interesează!" Chivu s-a legat de un jurnalist în direct la TV, după decizia fără precedent în Italia
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Sticlele PET se schimbă! Cum vor arăta de anul acesta: abia ne-am obişnuit cu capacul care nu se desprinde
playtech.ro
image
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta
romaniatv.net
image
Schimb secret de mesaje între Iran și Israel, via Rusia. Pactul pus la cale
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Timothee Chalamet, Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet