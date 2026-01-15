SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Maduro. Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari

SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump.

Statele Unite au finalizat o primă vânzare de petrol provenit din Venezuela, marcând o premieră după arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Informația a fost confirmată joi, 15 ianuarie, pentru agenția France Presse de un oficial american care a solicitat anonimatul, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, tranzacția s-a ridicat la aproximativ 500 de milioane de dolari. Oficialul american nu a făcut publică identitatea cumpărătorului, dar a precizat că această operațiune ar putea fi urmată de alte vânzări similare în zilele sau săptămânile următoare.

Tot joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat că „președintele Donald Trump a negociat imediat după arestarea narco-teroristului Nicolas Maduro un acord energetic istoric cu Venezuela, avantajos pentru popoarele american și venezuelean”.

Declarația confirmă schimbarea majoră de strategie a Washingtonului în ceea ce privește gestionarea resurselor energetice ale statului sud-american.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că „autoritățile interimare din Venezuela urmează să transfere Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol supus sancțiunilor și de înaltă calitate”, ceea ce, potrivit presei internaţionale, ar echivala cu producția Venezuelei pe o perioadă de una până la două luni.

În acelaşi context, Donald Trump a mai a subliniat că intenționează să „controleze” veniturile rezultate din vânzarea acestui țiței şi le-a cerut marilor companii petroliere internaționale să se implice direct în exploatarea rezervelor Venezuelei, susținând că acestea ar fi dispuse să investească „cel puțin 100 de miliarde de dolari”. Totuși, directorul executiv al gigantului american ExxonMobil a declarat că, în condițiile actuale, este „imposibil de investit” în Venezuela.

Planurile administrației de la Washington prevăd ca guvernul de la Caracas să nu aibă niciun rol în deciziile privind exploatarea resurselor petroliere ale țării. Donald Trump le-ar fi transmis în mod direct liderilor din industria energetică că „veți trata direct cu noi”, subliniind că nu dorește negocieri între companii și autoritățile venezuelene.

La finalul săptămânii trecute, președintele american a semnat și un ordin executiv de urgență care oferă protecție specială activelor venezuelene aflate pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv veniturilor obținute din petrol. Măsura are ca scop împiedicarea confiscării acestora de către instanțe sau alți creditori, consolidând controlul Washingtonului asupra fluxurilor financiare generate de resursele energetice ale Venezuelei.