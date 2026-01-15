search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Statele Unite au capturat în Marea Caraibilor un al șaselea petrolier „supus sancţiunilor"

Publicat:

Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier vizat de sancţiuni în Marea Caraibilor, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump menită să pună presiune asupra Venezuelei și exporturilor sale de petrol, transmit agențiile de presă internaționale.

Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier. FOTO: captură video X/@Sec_Noem
Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier. FOTO: captură video X/@Sec_Noem

Forțele americane au intervenit în zorii zilei pentru a aborda și prelua controlul asupra navei Veronica.

„În această dimineață, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a efectuat o abordare și confiscare înainte de răsăritul soarelui a navei Motor Tanker Veronica în Caraibe. Fiind o altă navă-cisternă din flota fantomă sancționată, Motor Tanker Veronica trecuse anterior prin apele venezuelene și opera în ciuda carantinei instituite de președintele Trump pentru navele sancționate din Caraibe.

Prin strânsa coordonare cu colegii noștri din Departamentele de Război, de Stat și de Justiție, eroicii noștri bărbați și femei din Paza de Coastă au asigurat încă o dată o operațiune executată impecabil, în conformitate cu dreptul internațional.

Așa cum am demonstrat deja prin multiple abordări, nu există nicio posibilitate de a scăpa de justiția americană – punct. Hotărârea noastră este de neclintit, iar coordonarea misiunilor noastre nu a fost niciodată mai bună. Paza de Coastă a Americii rămâne întotdeauna pregătită să aplice întreaga forță a autorităților sale unice și a capacităților sale specializate împotriva acestei amenințări, oriunde și oricând”, a scris pe X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Operațiunea a fost confirmată de Comandamentul militar american, iar surse oficiale spun că intervenția s-a desfășurat „fără incidente”.

Potrivit anunțurilor făcute de oficialii americani pe rețelele de socializare, petrolierul Veronica era implicat în transporturi de petrol venezuelean în ciuda sancțiunilor și a blocadei maritime instituită de Washington.

Capturarea acestui vas marchează a șasea navă interceptată de Statele Unite în ultimele săptămâni în largul Caraibelor și în apropierea apelor Venezuelei.

Cu o săptămână în urmă, forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela, a anunțat Pentagonul.

SUA

