Relația UE–SUA „se dezintegrează”, spune vicecancelarul Germaniei. „Administrația Trump dorește să domine emisfera vestică”

Vicecancelarul german Lars Klingbeil l-a atacat dur pe președintele SUA, Donald Trump, pentru retorica sa privind Groenlanda și pentru acțiunile din Venezuela, afirmând că situația este mai gravă decât sunt dispuși politicienii să recunoască.

Declarațiile scot la iveală diviziunile din interiorul coaliției de guvernare din Germania, cu privire la modul în care ar trebui gestionată relația cu Washingtonul, pe fondul creșterii tensiunilor transatlantice. Ele marchează, totodată, o diferență clară față de abordarea cancelarului german Friedrich Merz, care a adoptat o poziție mult mai prudentă față de Trump, pentru a evita o ruptură cu SUA, Politico.

„Alianța transatlantică trece prin transformări mult mai profunde decât am fost dispuși să admitem până acum”, a declarat Klingbeil miercuri, referindu-se la afirmațiile lui Trump potrivit cărora SUA ar avea nevoie de control asupra Groenlandei, dar și la decizia administrației americane de a-și folosi armata pentru a-l captura pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro.

„Relația transatlantică așa cum o știam până acum se dezintegrează”, a adăugat el.

Merz, în schimb, a declarat, în privința Groenlandei, că președintele SUA are preocupări legitime de securitate, care ar trebui abordate în cadrul NATO pentru a ajunge la o „soluție reciproc acceptabilă”. Iar în timp ce alte guverne din UE au criticat dur administrația Trump după capturarea lui Maduro, Merz a fost mai rezervat, calificând situația drept „complexă” din punct de vedere juridic.

În spatele criticilor mai vehemente ale lui Klingbeil la adresa lui Trump se află un calcul politic clar. Vicecancelarul — care este și ministru de Finanțe — este unul dintre liderii Partidului Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, care guvernează în coaliție cu blocul conservator condus de Merz și a cărui popularitate stagnează. Atacarea mai dură a lui Trump ar putea fi o modalitate prin care partidul încearcă să-și îmbunătățească poziția.

Sondajele arată că majoritatea germanilor se opun ferm acțiunilor lui Trump în Venezuela și retoricii sale privind Groenlanda, iar percepția asupra guvernului american, în general, este la un minim istoric. Doar 15% dintre germani consideră SUA un partener de încredere, potrivit sondajului de referință ARD Deutschlandtrend publicat săptămâna trecută — un nivel record de scăzut.

Acest lucru evidențiază riscul politic pentru Merz, care încearcă să evite o confruntare directă cu un președinte american profund nepopular în rândul electoratului german. Totuși, Merz a calculat că menținerea canalelor de comunicare deschise cu președintele SUA este mult mai importantă.

Klingbeil, în schimb, este mai puțin constrâns de rigorile diplomației internaționale.

„Administrația Trump a arătat clar că dorește să domine emisfera vestică”, a declarat el miercuri. „Am putea sta aici și spune: «Da, ceea ce a făcut SUA în America Latină nu este frumos. Da, există și amenințări la adresa Mexicului, Columbiei și Cubei, dar ce legătură au toate acestea cu noi?» Dar apoi ne uităm la declarațiile de azi ale președintelui Trump despre Groenlanda. Ne uităm la ce a scris administrația Trump în noua sa strategie de securitate națională în legătură cu Europa. Toate certitudinile pe care ne puteam baza în Europa sunt puse sub presiune”, a concluzionat Klingbeil.