Un medic afirmă Donald Trump ar fi suferit un accident vascular cerebral în 2025. Semnele care l-au condus la un astfel de diagnostic

Un medic lansează o nouă teorie despre starea de sănătate a lui Donald Trump, sugerând că președintele ar fi suferit un accident vascular cerebral la începutul anului 2025.

Bruce Davidson, specialist în medicină la Facultatea de Medicină Elson S. Floyd a Universității de Stat din Washington, lansează o nouă teorie despre starea de sănătate a președintelui Donald Trump.

În cadrul podcastului The Court of History, preluat de Daily Beast, Bruce Davidson a sugerat că Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, ar fi suferit un accident vascular cerebral la începutul anului 2025, dar că acesta și-ar fi continuat activitatea publică fără a dezvălui problemele medicale.

„Cred că accidentul vascular cerebral a avut loc în partea stângă a creierului, care controlează partea dreaptă a corpului”, a explicat Bruce Davidson, care apreciază că acesta ar fi avut loc „acum șase luni sau mai mult, la începutul anului 2025.”

În sprijinul teoriei sale, expertul a menționat anumite videoclipuri care îl arată pe Donald Trump mișcându-se cu greutate, ceea ce nu se întâmpla anterior, și, de asemenea, afirmă că în unele dintre ele l-a observat ținându-și mâna dreaptă în brațul stâng.

„La începutul anului 2025, vorbea neclar, ceea ce nu făcuse înainte și ce s-a îmbunătățit în ultima perioadă”, a spus Davidson. De asemenea, acesta a menționat „episoade marcante de somnolență excesivă în timpul zilei”, cunoscute medical ca hipersomnolență, frecvente în rândul pacienților care au suferit un accident vascular cerebral.

Profesorul a subliniat și comportamente observate în public: coborârea cu grijă a treptelor avionului Air Force One, ținându-se de balustradă cu mâna stângă, în ciuda faptului că președintele este dreptaci.

„Aceste imagini sunt în concordanță cu faptul că a suferit un accident vascular cerebral în partea stângă a creierului”, a explicat Davidson.

Expertul nu a precizat tipul exact de accident vascular cerebral, dar a subliniat că, dacă teoria sa este corectă, „se pare că s-a recuperat în mod semnificativ”.

Speculațiile privind declinul fizic și mental al președintelui circulă de luni de zile, în contextul în care Donald Trump a apărut public cu vânătăi vizibile pe mâini, pe care le-ar ascunde cu machiaj, și cu glezne umflate, simptome asociate insuficienței venoase cronice, recunoscută de Casa Albă în iulie 2024.

La un eveniment comemorativ al atacurilor din 11 septembrie, Donald Trump a fost observat cu fața ușor înclinată într-o parte, ceea ce a generat speculații suplimentare privind un posibil accident vascular cerebral.

Prea multă aspirină

Într-un interviu recent pentru The Wall Street Journal, Donald Trump a confirmat că urmează mai multe tratamente şi că poartă de multe ori ciorapi de compresie pentru a gestiona umflăturile de la picioare.

De asemenea, președintele a recunoscut că ia mai multă aspirină decât i se recomandă „pentru prevenirea bolilor cardiace”, Casa Albă preluând această ideea şi atribuind vânătăile de pe mâini consumului zilnic de aspirină și strângerilor frecvente de mână.

Comportamentul, modificat de atacul cerebral

Bruce Davidson a mai sugerat că stilul de guvernare radical și agresiv al lui Trump în al doilea mandat ar putea fi legat de schimbările comportamentale post-accident vascular cerebral.

„Este un eveniment foarte grav, îngrijorător, care pune viața în pericol, tulburător și înfricoșător, iar oamenii reacționează în moduri diferite”, a spus profesorul.

„Unii oameni răspund cu umilință și recunoștință. Alții devin euforici: «Am fost la un pas de moarte și acum m-am întors». Iar alții gândesc: «Am fost la un pas să mor și nu am murit, așa că acum voi face tot ce am vrut să fac, pentru că data viitoare ar putea fi fatală»”, a completat el.

În replică, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat că Donald Trump ar avea probleme de sănătate.

„Așa cum medicul președintelui, dr. Sean Barbabella, a clarificat în repetate rânduri - și așa cum poporul american vede cu ochii proprii în fiecare zi - președintele Trump se bucură în continuare de o sănătate generală excelentă. (...)

Etica de muncă neobosită a președintelui Trump, energia sa de neegalat și accesibilitatea sa istorică contrastează puternic cu ceea ce am văzut în ultimii patru ani, când mass-media tradițională, aflată în declin, a ascuns în mod intenționat poporului american declinul mental și fizic grav al lui Joe Biden. Promovarea acestor narațiuni false și disperate despre președintele Trump este motivul pentru care încrederea americanilor în mass-media a scăzut la un nou minim istoric”, a declarat ea.