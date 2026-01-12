Planurile SUA de a exploata petrolul Venezuelei, o amenințare pentru obiectivele climatice globale

Planurile SUA de a exploata rezervele de petrol ale Venezuelei ar putea consuma până în 2050 mai mult de o zecime din bugetul global de carbon rămas pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C, potrivit unei analize exclusive realizată de ClimatePartner.

Calculul evidențiază cum orice demers de a exploata și mai mult rezervele de petrol ale Venezuelei ar pune o presiune tot mai mare asupra obiectivelor climatice și ar risca să adâncească catastrofa climatică globală.

Rezervele uriașe de petrol ale Venezuelei ar putea, dacă ar fi exploatate integral, să consume singure cantitatea maximă de emisii de dioxid de carbon permisă pentru a menține creșterea temperaturii globale sub 1,5°C.

Deși infrastructura petrolieră este degradată după ani de sancțiuni, președintele Donald Trump a îndemnat companiile să investească 100 miliarde de dolari pentru a relua extracția.

„Vom extrage petrol într-un mod pe care puțini l-au văzut vreodată”, a declarat președintele SUA pentru executivii din industrie, vineri.

O analiză realizată pentru The Guardian de ClimatePartner, o firmă de contabilitate a emisiilor de carbon, a modelat impactul asupra carbonului al creșterii producției de petrol din Venezuela cu +0,5 milioane barili pe zi până în 2028, urcând la +1,58 milioane barili pe zi în perioada 2035-2050.

Petrolul extras din aceste vaste rezerve este, conform estimărilor industriei, cel mai poluant din lume.

Clasificat ca petrol greu și cu conținut ridicat de sulf, țițeiul Venezuelei are o consistență densă, asemănătoare cu smoala. Aceste fluide nu curg ca petrolul convențional; comparativ cu țițeiul ușor și dulce din țări precum Arabia Saudită, acestea necesită procese energetice intensive pentru a fi extrase.

Din aceste motive, un studiu realizat de S&P Global Platts Analytics a constatat că depozitele Orinoco Belt din Venezuela au cea mai mare intensitate de carbon dintre toate regiunile petroliere majore.

De exemplu, aceasta este aproape de 1.000 de ori mai mare decât cea a petrolului extras din zăcământul Johan Sverdrup din Norvegia, care are o intensitate de 1,6 kg dioxid de carbon per baril echivalent petrol, comparativ cu 1.460 kg pentru Orinoco Belt din Venezuela.

Hollie Parry de la ClimatePartner avertizează că creșterea producției petrolului venezuelean extrem de poluant ar genera emisii echivalente cu 13% din cantitatea totală de dioxid de carbon permisă pentru a menține încălzirea globală sub 1,5°C, adică aproape un deceniu de emisii în UE, blocând tranziția către energie curată.

Greenpeace critică planurile SUA, spunând că singura soluție sigură este o tranziție justă de la combustibilii fosili, care să protejeze sănătatea, ecosistemele și comunitățile.